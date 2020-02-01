01 Şubat 2020 03:26

Metal işçileri: Planlı bir şekilde beklentiyi düşürdüler

Arçelik bulaşık makinası fabrikasında çalışan işçiler, Türk Metal’in toplu sözleşme süreci boyunca yüzde 15 zam oranını dillendirdiğini ve beklentileri düşürdüğünü söylüyor.

MESS dayatmalarına karşı eylem yapan B/S/H işçileri

Fotoğraf: B/S/H işçileri

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Sertaç ATAÇ
    Ankara

    Türk Metal ve MESS’in toplu iş sözleşmesinde ilk altı ayda yüzde 17 zam, ikinci altı ayda yüzde 6 artı enflasyon farkı, üçüncü ve dördüncü altı aylarda ise enflasyon oranında zamma imza atması fabrikalarda tartışılıyor. Arçelik bulaşık makinası fabrikasında çalışan işçiler, Türk Metal’in toplu sözleşme süreci boyunca yüzde 15 zam oranını dillendirdiğini ve beklentileri düşürdüğünü söyledi. Patronların ve sendikanın 2015 yılındaki direnişten beri işçilerin tepkisinden çekindiğini anlatan işçiler, “Planlı bir şekilde beklentileri düşürdüler, sonra yüzde 17 zamma imza attılar. En çok her gün işçiyle yüz yüze gelen sendika temsilcileri rahatladı” diyor.

    İŞE YENİ GİREN ZATEN 13 TL ALIYOR

    4 yıldır montaj bandında çalışan genç bir işçi, “Saat ücreti 12 TL’nin altında olanlara 30 kuruşluk zam yapıldı, bunun bize etkisi yok. İşe yeni başlayanların saat ücreti 13 lira. 10 yıllık bir işçi ile 3 yıllık bir işçi arasında maaş farkı çok fazla oldu. Kurban Bayramı’nda alınacak paraya yüzde 60 zam diyordu, bütün sosyal haklara yüzde 20 oranında zam geldi. Şimdi herkes mutlu, herkes fabrikada hesap yapıyor. Temsilci odalarına maaş hesaplatıyorlar ama vergiler, enflasyon, ülkenin durumuna bakınca bu zam ne zaman erir bilmiyoruz. Malum, devletin enflasyonu ile bizimki aynı değil” diyor.

    BEKLENTİYİ DÜŞÜK TUTTULAR

    10 yıldır çalışan bir işçi ise “Acayip bir algı operasyonu yaptılar” diyor. İşçilerin beklentisinin düşürüldüğüne dikkat çeken işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde işçilere “yüzde 15 zam” mesajı atıldığını ama Bursa’daki fabrikaların tepkisinden sonra yüzde 17 olunca herkesin sevindiğini dile getirdi.

    7 yıldır çalışan bir işçi ise diğerlerine göre kızgın: “Bir anda yine ortalık şakşakçı doldu. Bize düşük zam alan sözleşmeleri örnek göstererek kendilerini kahraman ilan ediyorlar. Böyle bir rezillik olamaz. Herkes mutlu, gülüyor. En çok temsilciler rahatladı. Kötü çıkarsa ne yapacağız diye düşünmekten kapkara olmuştu yüzleri. Ben anladım ki bizden korkuları olmasa bunu da alamazlar.”

    METAL DİRENİŞİNİN KORKUSU NE KADAR SÜRER BİLMİYORUM

    6 yıldır çalışan bir işçi de sendikanın işçilerin tepkisinden korktuğunu düşünüyor. Ancak bunun da bir sınırı olduğunu belirten işçi, metal işçilerinin 5 yıl önceki direnişini hatırlatarak şöyle diyor: “Daha ne kadar 2015’in ekmeğini yiyeceğiz bilmiyorum. Ellerinde tutamadıkları 150 bin işçi var. Bu korku bile onlara yetiyor gerçekten. Pevrul almadı bu zammı, bizden korkmaları bunu sağladı.”

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