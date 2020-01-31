Kremlin’den Erdoğan’a yanıt: İdlib’deki yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz

Kremlin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Rusya, Astana’ya da Soçi’ye de sadık değil” açıklamasına yanıt verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın İdlib’deki yükümlülüklerini tümüyle yerine getirdiğini belirtti.

Peskov, basın toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle ilgili sorular karşısında, “Bunu kabul etmiyoruz. Rusya, İdlib gerilimi azaltma bölgesine ilişkin Soçi Mutabakatı’ndaki yükümlülüklerini tümüyle yerine getiriyor” dedi.

İdlib’deki durumun istenen seviyeye gelmemesinden üzüntü duyduklarını kaydeden Peskov, “Maalesef bu bölge, çok sayıda teröristin bir arada bulunduğu yer olarak kalmaya devam ediyor. Teröristler, Suriye hükümet güçlerinin yanı sıra Hmeymim’deki Rus üssüne düzenli olarak saldırılar düzenliyor. Bu durumdan büyük bir endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SOÇİ ÇIKIŞI

Erdoğan, Rusya’yı hedef alan Astana ve Soçi çıkışını, Rusya ait uçakların desteğiyle İdlib operasyonunu sürdüren Suriye ordusunun Heyet Tahrir el Şam’ın elinde bulunan Maaret el Numan kasabasında kontrolü ele geçirmesinin ardından yapmıştı. Maaret el Numan, Şam ve Halep arasında ulaşımı sağlayan M-5 ve M-4 otoyollarının kontrolü için stratejik bir önem taşıyor.

Senegal dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Rusya ile gerek Soçi gerek Astana’da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya’nın sadık kalması halinde, biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya Astana’ya da Soçi’ye de sadık değil” demişti. Erdoğan, açıklamasının devamında “İdlib’de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız” diyerek sert üslubunu sürdürmüştü. (DIŞ HABERLER)

Suriye ordusu İdlib’in en büyük ilçesi Maaret El Numan'ı kontrol altına aldı