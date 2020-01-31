31 Ocak 2020 17:40

Küresel işsizlik yeni zirvelere doğru koşuyor

ILO raporuna göre, dünya genelinde işsiz sayısı 188 milyon ve bu sayı 2020’de 2.5 milyon daha artacak. 165 milyon insan yeterli ücret alamıyor. 120 milyon insan da aktif bir şekilde iş aramayı bıraktı

ARŞİV | Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Dünya genelinde işsizlerin sayısı artmaya devam ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yayımladığı, “Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm Eğilimleri” (WESO) başlığını taşıyan rapor, istihdam edilmemiş olan insanların sayısının bu yıl 2.5 milyon daha artacağına işaret etti.

    Guardian’dan Gloria Nwafor’un haberine göre, haberine göre, rapor, yetersiz ücretli işin neredeyse yarım milyar insanı etkilediğini gösterirken, insana yaraşır bir iş bulma konusundaki noksanlığın da artan işsizlikle birleştiğini ifade ediyor. Rapor, ayrıca, eşitsizliğin de, insanların sahip oldukları işler aracılığıyla daha iyi hayatlar kurmalarını giderek zorlaştırdığına vurgu yapıyor.

    Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Nijerya’nın işsizlik oranının 2018’in üçüncü çeyreğindeki gibi yüzde 23.1 olduğunu açıkladı. Bu, ILO’nun raporu göz önüne alındığında, federal hükümetin 10 yıl içinde 100 milyon Nijeryalı’nın yoksulluktan kurtarılacağına ilişkin hedeflerinin gerçekleştirilebilir olmayacağı anlamına geliyor.

    İş uzmanları da ILO’nun açıklamasının, ulusun yüzleştiği işsizlik krizini irdelemek için acil ve kararlı bir mücadele ihtiyacını daha da ön plana çıkardığına inanıyor. Onlar, işsizliğin çok büyük bir kısmının Afrika’da, Afrika’daki işsizliğin de büyük çoğunluğunun Nijerya’da bulunduğuna inanıyorlar.

    188 MİLYON İŞSİZ VAR, 165 MİLYON YETERLİ ÜCRET ALAMIYOR

    Rapora göre, dünya genelinde işsiz sayısı 188 milyon. Ayrıca, 165 milyon insan yeterli ücret alamazken, 120 milyon insan da ya aktif bir şekilde iş aramayı bırakmış ya da emek piyasasına erişimden mahrum. Toplamda, dünyada, 470 milyondan fazla insan bu durumdan etkileniyor. ILO, küresel işsizliğin son 9 yıldır kabaca sabit, ancak küresel ekonomik büyümenin yavaş olduğunu söylüyor. Bu da iş gücü artarken, iş piyasasına yeni girişleri almak için yeterli yeni işin yaratılmadığı anlamına geliyor.

    Bu ayın başlarında, Birleşmiş Milletlerin (UN) ekonomi üzerine bir raporu, gelişmiş kapitalist ülkelerin yavaş büyüme yaşadıklarını ve bazı Afrika ülkelerinin de durağan olduğunu gösterdi.

    ILO Genel Müdürü Guy Ryder, kalıcı ve tatmin edici iş konusundaki eşitsizliklerin ve dışlanmanın, insanların kendilerine yaraşır bir iş bulmak ve daha iyi bir gelecek kurmaktan onları alıkoyduğunu söyledi. Ryder, ayrıca, bu durumun aşırı ciddi ve derin olduğunu ifade ederek, bunun sosyal uyum açısından endişe verici olduğunu vurguladı.

    ÇALIŞAN NÜFUSUN BEŞTE 1’İ YOKSUL

    Bugünlerde, (Satın alma gücü paritesi açısından günde 3.20 dolardan az kazananlar olarak tanımlanan) çalışan yoksulluğu, 630 milyondan fazla işçiyi, ya da başka bir deyişle, küresel olarak çalışan nüfusun beşte birini etkiliyor.

    Rapora göre, şaşırtıcı bir şekilde 267 milyon genç insan (15-24 yaş arası) çalışmıyor, okumuyor ya da herhangi bir eğitim sürecinde değil iken, çok daha fazlası da standartların altında çalışma şartlarına katlanmak zorunda kalıyor.

    Yıllık WESO eğilimleri raporu, işsizlik, iş gücünün yetersiz kullanımı, çalışan yoksulluğu, gelir eşitsizliği, iş gücü gelir payı ve iyi bir işten insanları dışlayan faktörler gibi temel emek piyasası sorunlarını analiz ediyor. (DIŞ HABERLER)

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