Gülistan Doku’nun ailesi: Mücadelemize mücadele katmanızı istiyoruz

Dersim’de 5 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi 30 Ocak tarihinde Belediye konferans salonunda yapılan Munzur Özgür Aksın Meclisinin toplantısını ziyaret etti.

Toplantıda Gülistan Dokunun dayısı ve ablası Aygül Doku birer konuşma yaptı.

MÜCADELEMİZE MÜCADELE KATMANIZI İSTİYORUZ

Mecliste söz alan Gülistan Doku’nun dayısı; “Biliyorsunuz 5 Ocak’tan beri Gülistan Doku kızımız kayıp, halen herhangi bir iz yok. Herkesin duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz iyi ki varsınız. Ama sizden bir isteğimiz var biraz daha çok yanımızda olmanızı istiyoruz biraz daha mücadelemize mücadele katmanızı istiyoruz sizden ricamız budur. 26 gündür buradayız gerçekten çok zor şartlarda bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Sizden tek isteğimiz desteğinizin devamıdır” dedi.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku Fotoğraf: Evrensel

HERKES GÜLİSTAN’IN KADERİNİ YAŞAYABİLİR

Mecliste söz alan Gülistan Doku’nun dayısından sonra konuşma yapan Aygül Doku; “ Dersim halkından ve bütün Türkiye’den duyarlı olmasını istiyorum. Bir gün herkes Gülistan’ın kaderini yaşayabilir. Şöyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor,” Gülistan’ın psikolojisi bozuktu ve intihar etti”. Gülistan bütün hayatını planlamış yaz tatilini bile planlamış bir kızdı. Gülistan o kadar şey yaşamıştı ki, Zeyn olsun onun ailesi olsun okuldaki yaşanan sorunlar olsun, bunu hepimizin evlatları yaşayabilir. Bu konuda Dersim halkının bizi yalnız bırakmamasını çok istiyoruz” diyerek konuşmasını bitirdi. (Dersim/EVRENSEL)

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