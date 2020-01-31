Çimse-İş, grup sözleşmesinde enflasyona imza attı!
Türkiye Çimse-İş sendikası, 7 bin işçiyi ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde enflasyon artı 1 puan zamma imza attı.
Fotoğraf cimse-is.org.tr adresinden alınmıştır
Türk-İş’e bağlı Türkiye Çimse-İş, 7 bin işçiyi kapsayan grup toplu iş sözleşmesinde enflasyon artı 1 puan zamma imza attı.
Türkiye Çimse-İş ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) arasında yürütülen grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü oturumu Çimse Ankara Otel’de yapıldı. Çimse-İş Genel Başkanı Zekeriye Nazlım, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları, işyeri temsilcileri, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ve Genel Sekreter Serdar Şardan’ın katıldığı toplantıda “anlaşmaya” varıldı.
2020 ve 2021 yıllarında geçerli olacak yeni dönem grup toplu iş sözleşmesine göre Türkiye genelindeki 35 kuruluşa bağlı 64 tesiste çalışan yaklaşık 7 bin işçinin ücretlerine enflasyon artı 1 puan zam yapılacak. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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