Çimse-İş, grup sözleşmesinde enflasyona imza attı!

Küresel işsizlik yeni zirvelere doğru koşuyor

ILO raporuna göre, dünya genelinde işsiz sayısı 188 milyon ve bu sayı 2020’de 2.5 milyon daha artacak. 165 milyon insan yeterli ücret alamıyor. 120 milyon insan da aktif bir şekilde iş aramayı bıraktı