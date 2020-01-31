31 Ocak 2020 16:39

İsveç'te araştırma: Mülteci çocuklar yemek ve barınma için fuhşa zorlanıyor

İsveç’te yapılan bir araştırma, mülteci çocukların yemek ve barınma karşılığında sömürüldüğünü ortaya koydu. (Fotoğraf temsilidir.)

Arşiv | Fotoğraf: UNICEF

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    İsveç’te yapılan bir araştırma, sığınmacı çocuk ve gençlerin yemek, barınma gibi temel haklar karşılığında sömürüldüğünü ortaya koydu. Suça bulaşma, ucuz işgücü olarak kullanılmanın yanı sıra mülteciler fuhşa da zorlanıyor.

    Sputnik’in aktardığına göre; İsveç Kızılhaçı tarafından hazırlanan rapora göre, ‘refakatsiz sığınmacı çocuklar’ olarak sınıflandırılan grupta yer alan, giderek artan sayıda mülteci çocuk seks, suç ya da zorla çalıştırma gibi amaçlarla sömürülüyor. Mülteci çocukların yüzde 38.5’i para ya da barınma karşılığında fuhuş dahil istemedikleri şeyleri yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

    Rapor için 103 kişiyle görüşülürken, neredeyse her beş kişiden biri araştırmaya katıldığı gece dahil olmak üzere dışarıda yattığını belirtti.

    Bu da akıl sağlığı da dahil pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarırken, sömürü riskini de artırıyor.

    Göç krizinin zirve yaptığı 2015 yılında, 35 bin 369 gibi rekor sayıda refakatsiz sığınmacı çocuk İsveç’e iltica talebinde bulunmuştu. Bunların çoğu Afganistan, Suriye, Somali, Eritre ve Irak’tan geliyordu. (HABER MERKEZİ)

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