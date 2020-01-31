31 Ocak 2020 16:12 Güncelleme: 31 Ocak 2020 18:41

Eğitim Sen: Gerici vakıflara kaynak aktarılmasını istemiyoruz

Başkentgaz adlı şirketin Kızılay üzerinden Ensar Vakfına kaynak aktarırken vergi kaçırmasına Eğitim Sen Manisa Şubesi tepki gösterdi.

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Eğitim Sen Manisa Şube yöneticileri

Fotoğraf: Evrensel

Eğitim Sen Manisa Şubesi, basın toplantısı düzenleyerek Kızılay aracılığı ile Ensar Vakfına kaynak aktarılmasına ve şirketlerin bu yolla vergi kaçırmasına tepki gösterdi. Başkentgaz Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin vergiden düşerek "bağış" adı altında kaynak aktarmasını eleştiren Eğitim Sen Manisa Şubesi “Vergilerimizin, ödediğimiz faturaların yandaşa, sermayeye, gerici vakıflara aktarılmasına hayır” dedi.

Eğitim Sen şube binasında gerçekleştirilen açıklamayı okuyan KESK Dönem Sözcüsü Metin Demirel, “Kızılay’a yapılan bağışların tamamının vergiden düşülmesini sağlayan yasa maddesinden yararlanmak suretiyle açık bir vergi hırsızlığı yapılarak bu miktarın Ensar Vakfı’na aktarıldığını da Elazığ depreminin hemen sonrasında ilk yaptığı iş vatandaşlardan 10’ar lira bağışta bulunulmasını istemek olan Kızılay Başkanı’nın olayı doğrulamasından anlıyoruz. Büyük bir pişkinlikle 'Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır' diyen Kızılay Başkanı’nın döneminde bu tür 'bağış'larda devasa bir artış olması daha birçok benzer durumun yaşanmış olduğunu düşündürmektedir" dedi.

EMEKÇİLERE GELİNCE ‘KAYNAK YOK’

“Çarkın bir ucunda yargı kararlarına rağmen devam eden MEB ile protokollerinden, çocuk istismarlarından, yurtlarında diri diri yanan çocuklarımızdan bildiğimiz Ensar Vakfı, diğer ucunda ise 10 işçinin iş cinayeti nedeniyle yaşamını yitirdiği Torunlar İnşaat’ın da sahibi olan, TOKİ ve AKP’li yetkililer eliyle ucuza kapattığı arsalar üzerine AVM’ler diken, özelleştirme sonucu Başkentgaz’ın sahibi olan Torunlar Gıda AŞ! Çarkı yıllardır döndüren ise sıra emekçilere gelince 'kaynak yok' diyen AKP iktidarı” diye konuşan Demirel, vatandaşlar olarak vergilerin nereye aktarıldığını sorgulamaya başladıklarında ise kimsenin açıklama yapmadığını söyledi.

Demirel, “KESK olarak bir kez daha altını çizme gereği duyuyoruz. Yüzde 99’dan toplanan, fakat yüzde 1’e peşkeş çekilen kaynaklar, bizlerin maaşlarından, ücretlerinden doğrudan kesilen, tükettiğimiz her şeyden alınan vergilerdir; emeğimizdir, alın terimizdir” diyerek tüm emekçileri insanca bir yaşam için mücadeleyi yükseltmeye çağırdı. (İzmir/ EVRENSEL)

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Eğitim Sen: Gerici vakıflara kaynak aktarılmasını istemiyoruz

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