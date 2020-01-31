İzmir Çiğli’de Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışan metal, tekstil ve baskı başta olmak üzere birçok iş kolundan işçiler Emek Partisi Çiğli ilçe binasında bir araya gelerek örgütlenme, sahte sigorta, metal sözleşmeleri ve düşük ücretler gibi sorunlarını konuşarak çözüm yollarını tartıştı.

Bir metal fabrikasında taşeron olarak çalışan Çağlar, daha önce İzmir’de Türk Telekom taşeronunda örgütlenme deneyimini anlattı. Bu süreçte tek amaçlarının işçilerin daha iyi koşullarda çalışabilmesi olduğu belirten Çağlar, “Elbette işten çıkarılmak istemezdik ama işten çıkarılmayı da göze alarak girmiştik bu örgütlenme sürecine. Çünkü derdimiz sadece kendimiz değil bizden sonraki işçilerin de hak ettikleri koşullarda çalışmasını sağlamaktı” dedi.

"İŞÇİ SENDİKALARI DA BİRLEŞMELİ"

Aynı dönemde Telekom’dan atılan Mert ise örgütlenme sürecinde sendikaların içinde bulunduğu durumu daha yakından gördüklerini belirterek, “Bakın metal sektöründe patron sendikaları birleşiyor güçleniyor, işçi sendikaları da birleşmeli ve sendikalara işçiler yön vermeli” diye konuştu. Metal İşçisi Raşit de Schneider Elektrik ve Amcor Tobacco fabrikalarındaki işçilerin örgütlenme deneyimlerini anlattı. Geçmişte Çiğli’de yapılan işçi kurultaylarını da anlatan Raşit, “Bugün de geçmiş deneyimlerden öğrenerek birlik sağlamalıyız. Örgütlenme dediğimiz kelimenin kökeni annelerimizin yaptığı örgüden gelir. Aynı örgü gibi halka halka iç içe yürümeliyiz” dedi.

"İŞÇİLER VARSA SENDİKALAR VAR"

MESS’e bağlı ve Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikadan bir işçi ise, “Sendika toplu sözleşmeyi büyük zafer olarak anlatıyor ama 2 yıldır işçinin ücretinin ne kadar eridiğini anlatmıyor. Hayat pahalılığını değil düşük zamla imzalanmış kamu sözleşmelerini örnek gösterip yüzde 17 zammı başarı sayıyorlar. Yine işçiye sormadan imzaladılar. Aylardır sendikacılar işçiyi düşük zamma hazırlamaya çalışıyorlardı. Yani sendikalar işçiyi örgütleme, mücadeleye hazırlama görevini yapmıyor, işçinin önünde engel oluyor” şeklinde konuştu.

Tekstil iş kolunda çalışan Aslı da Çiğli’de başta tekstil iş kolu olmak üzere birçok iş kolunda işçilerin sahte sigorta mağduru olduğunu dile getirdi. Aslı, “Ama işçiler bu sefer mücadele etmeye hazır” dedi. Sendika kelimesinin tek başına bir şey ifade etmediğini ifade eden Aslı “Ancak işçiler varsa sendikalar var” diyerek işçilerin örgütlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İşçiler önümüzdeki süreçte de benzer toplantılarla Çiğli’de bir araya gelmeye devam etmeyi kararlaştırarak toplantıyı sonlandırırken, sendikalaştıkları için işten çıkarılan SF Tekstil işçileri için de dayanışma çağrısı yaptılar.

"YENİDEN KOMİTELERİMİZİ KURARAK ÖRGÜTLENMELİYİZ"

DERİTEKS Örgütlenme Uzmanı Cihan İşçi ise, “Krizin başından beri işçiler hem artan hayat pahalılığı hem de düşük ücret uygulamasıyla krizin faturasını ödüyor. Hükümet arka arkaya ekonomik paketler açıklayarak hazineden, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan patronlara kaynak aktarıyor. Vergi borçlarını siliyor. Faizsiz kredi ve teşvik veriyor, zam yaparak işçilerin vergi yükünü artırıyor. Artan işsizlik ve yoksulluk kıskacında işçiler aile bireylerini öldürüp, çaresizlik içinde intihar ediyorlar. Çiğli OSB’de son 5-6 ayda yalnız tekstilde sahte sigortayı açığa çıkarmamız üzerinden fason şirketlerin kapanması sonucu 1200 dolayında tekstil işçisi işten atıldı. İşsizlik arttıkça patronlar daha ucuza işçi çalıştırıyor. Mardin’de tekstil işçilerine asgari ücret bile ödenmiyor, 1400 TL’ye işçi çalıştırıyorlar. Bu İzmir’de olmayacak diye düşünmeyelim. Çiğli’de kurultaylar örgütlediğimiz dönemde olduğu gibi yeniden komitelerimizi kurarak bir mücadeleye başlamalıyız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)