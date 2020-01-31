DİSK'in Urla'daki arazisine el konulmasına tepki

Genel-İş Sendikası, Kurucu Genel Başkanları Abdullah Baştürk ve arkadaşları tarafından işçilere tatil yeri yapmak üzere 1975 yılında sendikaya kazandırılan İzmir Urla Zeytineli Köyü Böğürtlen mevkiindeki 61 dönüm taşınmaza el konulmasına tepki gösterdi. 12 Eylül'de sendikalarını kapatan darbecilerin el koyarak Anayasa Mahkemesine verdiği ve bugün SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından kullanılan bina önünde eylemde, Urla'daki acele kamulaştırma kararının iptali istenildi.

DARBECİLER DE EL KOYMUŞTU

Basın açıklamasında konuşan Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, "Hatırlayanlar olacaktır. Önünde durduğumuz bu bina Cumhurbaşkanlığı köşküne komşu, Sendikamızın ve Konfederasyonumuz DİSK'inde kullanacağı bir bina olacaktı. Sendikamızın kurucu Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün işçi sınıfının değer ve önemini ifade etmek için simgesel olarak burayı özellikle seçtiğini bilmenizi isteriz. Bu bina 12 Eylül askeri yönetimince hedef alındı ve derhal kamulaştırıldı. İronik biçimde işçi sınıfına ait bu bina, Anayasayı askıya alan yönetimce Anayasa Mahkemesine tahsis edildi" dedi.

"HENÜZ TEBLİĞ BİLE EDİLMEDİ"

Şimdi de 1975 yılında işçilere kazandırılan 61 dönümün arazilerinin İzmir Çeşme-Urla bölgesinde köylülerin arazileriyle birlikte kamulaştırmaya konu edildiğini belirten Çalışkan, bu bölgenin önceden SİT alanı statüsünde olduğunu kaydetti. 13 Eylül’de yine bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilerek SİT alanı statüsünden çıkarıldığını anlatan Çalışkan, "Önce taşınmazlar üzerine kamulaştırma şerhi konulmuş, hemen sonra da 25 Ocak Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acele kamulaştırma yapılmıştır. Yapılan işlemlerin sürati son derece dikkat çekicidir. Henüz sendikamıza ve diğer mağdur köylüye resmi olarak kamulaştırma kararı tebliğ edilmemiştir" dedi.

"KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇACAĞIZ"

Yurt savunması gibi olağanüstü hal durumlarına özgü hallerde yapılması gereken acele kamulaştırma yönteminin işçilere ve köylülere ait taşınmazların lüks turizm tesisleri için kullanılmak istendiğini belirten Çalışkan şöyle konuştu:

"Zamanında işçilerin tatil yapması hedeflenerek alınmış bu arazinin, köylülerin, vatandaşların elinden taşınmazların alınarak lüks otel yatırımlarına dönüştürülmesi, onların gelirleri itibariyle asla yararlanamayacakları, işçilere fiilen yasak bir kamulaştırmanın neresi kamu yararı amacı taşıyacaktı? Biz işçi sınıfına ait bütün diğer değerler gibi bu konuda da mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Başta acele kamulaştırma işleminin iptali için dava açmak olmak üzere her türlü mücadeleyi yapacağız. Buradan iktidara sesleniyoruz. Bazı kişi ve gruplara menfaat sağlamaktan başka hiçbir anlamı ve amacı olmayan ve adına kamulaştırma denilen bu hukuksuz uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir" (Ankara/EVRENSEL)

Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi