31 Ocak 2020 15:41

Uzaklaştırma kararına rağmen eski eşini öldürdü, kızını yaraladı

Antalya Kepez’de, uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşini tabancayla vurarak öldürdü, kızı E. K’yi ise yaraladı.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
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    Antalya’nın Kepez ilçesinde Birol K. adındaki bir erkek, uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat’ı tabancayla vurarak öldürdü, kızı E. K’yi yaraladıktan sonra intihara kalkıştı.

    Olay Kepez’e bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Birol K, 7 Nisan’a kadar olan uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi Esma Polat’ın evine gitti. Birol K, yanında getirdiği tabancayla eski eşi Esma Polat’ı vurarak, öldürdü. Kızı E. K’yi de tabancayla ateş ederek, ağır yaralayan Birol K, aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve polis ekipleri geldi. İçeri giren ekipler, Esma Polat’ın cansız bedeniyle karşılaşırken, ağır yaralı olduğunu belirlediği baba-kızı ambulanslarla özel hastaneye kaldırdı. İntihar girişiminde bulunan Birol K. ile kızı E. K, tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Antalya/DHA)

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