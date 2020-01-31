CHP Milletvekili Ayhan Barut: İşsizlik ve borç sarmalındaki gençler endişeli

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, işsizlik ve borç sarmalındaki gençlerin gelecek endişesi taşıdığını söyledi. Çözümsüz bırakılan gençlerin yaşadığı sorunların her geçen gün daha da derinleştiğini vurgulayan Barut, İstanPol Araştırma Merkezi'nin raporunu paylaşarak işsizlik kıskacında yaşayan gençlerin kredi kartı, ev kredisi, KYK öğrenci kredisi gibi borçlar nedeniyle sıkıntı içinde yaşamlarını sürdürdüklerine dikkat çekti.

ARAŞTIRMA RAPORUNU PAYLAŞTI

Genç akademisyenlerin kurduğu İstanPol Araştırma Merkezi'nin "Türkiye’de Gençlerin Güvencesizliği: Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı" adıyla yaptığı çalışma yayınladıkları rapordan söz eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:"Raporda yer alan bazı tespitlere göre, işsiz gençler topluma karşı mahcup ve saygı duyulma özlemini dile getiriyor. Gençler devlet kadrolarında kayırmacılığın ön planda olduğunu, akraba ve tanıdıkların iş bulmada büyük avantaj sağladığını söylüyor. Gençler; kredi kartı, ev kredisi, KYK öğrenci kredisi gibi borçlar nedeniyle sıkıntı içindeler. Gençler aile desteği ile ayakta duruyorlar. Gençler olanakları elverse, başka bir ülkede yaşamak istiyorlar ve gençler içinde bulundukları sorunların sorumlusu olarak siyasetçileri görüyorlar. Bu sorunların sorumlusu olan iktidar sahipleri, gençliğin içinde bulunduğu bu durum için derhal önlem almalı ve izledikleri kibirli, tepeden bakan, 'ben bilirim' şeklindeki siyaset tarzını terk etmelidirler." (Adana/EVRENSEL)

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