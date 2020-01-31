Uzmanlardan koronavirüs tedbirine eleştiri: Hava yolu daha önce kapatılmalıydı

Eylem NAZLIER

İstanbul

Çin'de salgın haline gelen ve tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüsün İstanbul’da ortaya çıktığı iddia edildi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 6 yaşındaki Çinli bir çocuğa koronavirüs teşhisi konulduğu ve hastanın bulunduğu katın izole edildiği ileri sürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çapa Tıp Fakültesinde yapılan influenza testinin sonucu inflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır" dedi.

"ENDİŞEYE BENCE GEREK YOK"

Söz konusu iddiayla ilgili konuştuğumuz İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Rukiye Ömeroğlu, vakanın değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek, "Paniğe, endişeye bence gerek yok. Ama tabii ki bu virüs hayvanlardan insanlara geçen, insandan insana geçme yeteneği değişebilen bir virüs. Geçmiştekilere göre ölüm oranı daha az seyrediyor. Bu seyre güvenilmez. Salgın büyüyebilir ve ölüm oranı artabilir" dedi.

"THY GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATMADIĞI İÇİN HATALI"

Türk Hava Yollarının uçak seferlerini iptal kararının geç açıklamış olmasını eleştiren Ömeroğlu, "Çoğu ülke bunu çok önceden yaptı. Türk Hava Yolları daha dün bu kararı aldı. Bir gecikme oldu. Bu hastalığın 2 ile 14 gün arasında değişen kuluçka devri olduğu için o döneme giren hasta olduysa kuluçka devrinde olduğu için hiçbir bulgu vermeden havaalanından geçebilir. Bu da büyük sıkıntı doğurabilir. Bu süre içinde büyük olasılıkla epeyce insan Çin’den geldi. Ama uçak seferlerini yeni kapattılar. Bu konuda bir hata yapıldı" diye konuştu.

Çin’den yeni gelmiş insanlarla temasta dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ömeroğlu, "Bu anlayışla karşılanabilir. Çinliler kendisi de bence konuyla ilgili çok açık davrandılar. Hiç gizlemediler. Vuhan şehrine giriş çıkışları engellediler. En azından Türk Hava Yolları bu giriş çıkışları kapatmadığı için hatalı. Türkiye’de de bu sebepten ötürü her an bir vaka çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"VÜCUT DİRENCİMİZİ İYİ TUTACAK ŞEKİLDE BESLENMELİYİZ"

Ömeroğlu koronavirüsten korunmak için şunları söyledi: "Bu virüsten ölümler yüzde üç oranında seyrediyor. Ölen insanların çoğu kronik akciğer hastalığı, kronik diyabet, başka türlü hastalıkları olan 65 yaş üstünde ve daha çok küçük çocuklar. Kemoterapi alan, başka sebeplerle bağışıklığı çökmüş, uyuşturucu kullananlar çok büyük risk altında. Onun için bu durumda olan kişilerin sokağa çıkmamalarını, izole tutulmalarını tavsiye edebiliriz. Vücut direncimizi iyi tutacak şekilde beslenmeliyiz. Giyimimize, kuşamımıza dikkat etmeliyiz. Hasta olmamanın yollarını bulmalıyız. Hasta olsak bile hafif geçirip ölümcül sonuçlanmaması için dikkat etmeliyiz"

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