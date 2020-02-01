01 Şubat 2020 05:17

AKP’li Maraş Belediyesi sağlık merkezini devletten kaçırıp taziye evine çevirdi

Sayıştay'ın 2018 raporuna göre; AKP’li Maraş Belediyesi, Afşin’de bulunan Sağlık Bakanlığına ait sağlık merkezini, bakanlığın haberi dahi olmadan taziye evine çevirdi.

Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    Uğur ZENGİN
    Çiğdem YAMAN
    İstanbu    l

    Sayıştayın 2018 yılına ait denetim raporunda AKP’li Maraş Büyükşehir Belediyesine ait birtakım usulsüzlükler tespit edildi. Rapora göre, AKP’li belediye Afşin’de bulunan Sağlık Bakanlığına ait sağlık merkezini, bakanlığın haberi dahi olmadan taziye evine çevirdi.

    BELEDİYE DEVLETE BİLE SORMADI

    AKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç döneminde, Maraş'ın Afşin ilçesinde, hazineye ait olan ve tahsisi Sağlık Bakanlığında bulunan bir halk sağlığı merkezi taziye evine çevrildi.

    Bunun üzerine Maraş Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, 25 Ağustos 2017’de belediyeyi uyararak, taziye evinin tekrar halk sağlığı merkezine dönüştürülmesini istedi. Ancak Maraş Büyükşehir Belediyesi uyarılara kulak asmadı. 15 Eylül 2017’de yüklenici firma ile sözleşme imzalayarak 19 Eylül’de yer tahsisi yaptı. Belediye, sözleşme imzalandıktan ve yer teslimi yapıldıktan 33 gün sonra söz konusu yazıyı dikkate alarak taziye evi projesini durdurmak ve projeden vazgeçmek zorunda kaldı.

    USULSÜZLÜĞÜ KABUL ETTİLER

    Sayıştayın uyarısı üzerine Maraş Belediyesi usulsüzlüğü kabul etti. Belediye, “İşin tasfiyesi konusunda gerekli iş ve işlemler devam etmektedir” dedi.

    ŞİRKETLER ‘KRİZ’ GEREKÇESİYLE İŞ YAPMADI, BELEDİYE SORMADI

    Maraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale alan bazı firmalar yapım işlerini ‘ekonomik kriz’ gerekçesiyle yapmadı. Yüklenici firmalar 2018 yılında gerçekleşen fiyat artışlarını gerekçe göstererek işleri durdurdu ya da işe hiç başlamadı. İşe başlamayan ya da devam etmeyen firmalar, sözleşmeye aykırı biçimde belediyeden fiyat farkını karşılamasını istedi. Belediye ise bu keyfiyete karşı herhangi bir yasal prosedür işletmedi. Sayıştay, firmaların fiyat artışı gibi sebeplerle fiyat farkı talep etme veya fiyat farkı verilmeyince işleri durdurma hakkının bulunmadığını kaydetti.

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