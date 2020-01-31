Hollanda’da öğretmenler, İspanya’da tarım işçileri greve çıktı

Hollanda’da öğretmenler çalışma koşulları ve maaşların iyileştirilmesi talebiyle, İspanya’da tarım işçileri ürünlerin ucuza satışına ve kâr payının çok düşük olmasına karşı greve gitti.

Hollanda’da yapılan grev nedeniyle 4 bin 200 ilköğretim okulunda eğitime dün ve bugün ara verildi. Amsterdam, Rotterdam ve Lahey başta olmak üzere diğer şehirlerde de farklı sendikalar tarafından organize edilen greve binlerce ilköğretim öğretmeni katıldı. AA’nın haberine göre, iş koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesini talep eden öğretmenler, iş yoğunluğunun neden olduğu stres yüzünden öğrencilere yeterli ilginin gösterilemediğine dikkat çekti.

HER AY BİR GÜN İŞ BIRAKILACAK

Hollanda’da hükümetin geçen sene ekim ayında ilköğretimde iş koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi ve öğretmen açığının kapanması için 460 milyon avro bütçe ayırdığı açıklandı. Ancak bütçeyi yeterli bulmayan sendikalar ve öğretmenler, ilköğretim için toplam 1,65 milyar avro kaynak ayrılmasını talep ediyor.

Genel Eğitim Sendika Birliği (AOB) bundan sonra her ayın üçüncü salı günü grev organize etmeyi planlıyor.

İSPANYA’DA TARIM İŞÇİLERİ GREVİ

İspanya’da tarım işçileri ve ülkenin kuzeydeki Bask ile Navarra bölgelerindeki işçi sendikaları Perşembe günü greve gitti.

Ülkenin güneyindeki Endülüs ve Extremadura bölgelerinde 29 Ocak’ta başlayan tarım işçilerinin protestoları kuzeydeki Burgos, Zamora, Segovia, Salamanca ve Zaragoza kentlerine de yayıldı.Traktör ve kamyonlarla yolları kesen tarım işçileri, ürünlerini ucuza sattıklarını, kâr payının çok düştüğünü ve üçüncü ülkelerle rekabet edemeyecek duruma geldiklerini belirtti.

Tarım ve hayvancılık sektörünün ciddi krize sürüklendiğini belirten sendika temsilcileri, hükümete “acil önlem alması” çağrısında bulundu. İspanya’da zeytinyağı üretiminin ana merkezi Jaen kentindeki zeytinyağı üreticileri de greve gitti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldıkları gerekçesiyle ara ve ana yolları kesen zeytinyağı üreticileri, “adil fiyatlama, özel depolama sisteminin gözden geçirilmesi, ABD’nin uyguladığı tarifelerin kaldırılması, rekabet kurallarının ve pazar şartlarının düzeltilmesi” taleplerini dile getirdi.

Öte yandan Bask ve Navarra’daki genel greve yönelik güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu 10 kişi gözaltına alındı.

Bask ve Navarra bölgelerindeki işçi sendikaları “istikrarlı iş” talebiyle genel greve giderken, asgari emekli maaşının 1080 avroya çıkarılmasını isteyen emekliler de eylemlere destek verdi. Eylemde bölgedeki bazı otoyol, demir yolu ve önemli sanayi sitelerinin girişleri kapatıldı. (DIŞ HABERLER)

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