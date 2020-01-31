İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçlerinden metal işçileriyle dayanışma eylemi

MESS’in dayatmalarını kabul etmeyerek “grev” diyen metal işçilerinin yanında olduğunu vurgulayan İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri yarın Kadıköy’de metal işçileriyle dayanışma için eylem yapacak.

130 bine yakın metal işçisini ilgilendiren MESS grup toplu iş sözleşmesinde Türk Metal’in yüzde 17’ye imza atmasının ardından Birleşik Metal-İş, MESS kapsamındaki fabrikalardan temsilcileri toplamıştı. Toplantıda yapılan oylamayla 41 fabrikada 10 bin işçinin 5 Şubat’ta greve çıkacağı karara bağlandı.

Birleşik Metal-İş’in dayanışma çağrısına ise İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri yanıt verdi. İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri yarın saat 16.30’da Kadıköy’de metal işçileriyle dayanışma için eylem yapacağını duyurdu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

MESS, EMİS İLE BİRLEŞMEYİ PLANLIYORSA METAL İŞÇİLERİ NEDEN BİRLEŞMESİN?

Tekno Kauçuk işçisi

Gebze

Kocaeli Gebze’de Petrol-İş’in örgütlü olduğu Tekno Kauçuk fabrikasında çalışıyorum. Biz de bu ay itibariyle sözleşme dönemine girmiş bulunuyoruz. Bir yandan gözümüz kulağımız uzun süredir devam eden MESS sözleşmesindeyken, diğer yandan kendi fabrikamızdaki gidişata bakıyoruz. Çünkü iş kolları farklı olsa da sözleşmelerin hiçbiri birbirinden bağımsız düşünülemez, hepsi birbirini etkiliyor. Kapitalist sistem içerisindeki gelişmeleri, patronlara karşı işçi sınıfının çıkarları üzerinden yorumlamak daha mantıklı olacaktır. Çünkü üreten ve var eden işçi sınıfıdır.

Türk Metal’in geçtiğimiz günlerde imzaladığı yüzde 17’lik zammın şimdiden erimeye başladığını görmemek imkansız. Bu sebeple Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin bu oranı kabul etmeyip grev demesi önemli. Tekno Kauçuk işçileri olarak iş kolu farkı gözetmeksizin bu grevi desteklemek zorundayız. Zorundayız diyorum çünkü MESS başka diğer patron sendikası olan EMİS ile birleşmeyi planlıyorsa biz neden metal işçileri ile birleşmeyelim?

Bugün işçinin cebinde para varsa alışveriş yapabiliyor. Demem o ki esnafından pazarcısına kadar bu grevi desteklemek önemlidir ve bu dayanışmayı arkasına alan işçilerin kazanım elde edeceği kuşkusuzdur. Amacımız “grev sevicilik” değil elbette. Ama geçmiş mücadele örneklerine baktığımızda, hatta çok uzağa da gitmeden, yanı başımızdaki Trelleborg işçilerinin mücadelesine baktığımızda grevin ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Zafer direnen, mücadele eden emek veren işçi sınıfının olacaktır. Tekno Kauçuk işçileri olarak Birleşik Metal-İş’te örgütlü olan işçilerin aldığı bu kararın arkasındayız ve grev yasaklarıyla çokça karşılaştığımız Türkiye’de buna karşı da dik durup tavrımızı koymak zorunda olduğumuzu ekleyerek metal işçilerinin mücadelesini selamlıyoruz.

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler 5 Şubat’ta greve çıkıyor

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