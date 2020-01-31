31 Ocak 2020 14:20

CHP'li Bulut, koronavirüs ile ilgili maske fırsatçılığını Meclise taşıdı

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, koronavirüse karşı önlem amacıyla Çin'den ithal edilen maskelerin fahiş fiyatlarla tekrar bu ülkeye ihracını Meclis gündemine taşıdı.

Eczaneden maske alan Çinliler

Fotoğraf: DHA

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    CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye'deki firmalar tarafından koronavirüse karşı önlem amacıyla Çin'den ithal edilen maskelerin talep yüksek olması nedeniyle fahiş fiyatlarla tekrar bu ülkeye ihracını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut, "Olası bir tehlikeye karşı Türkiye’de yeterli maske mevcut mudur?" diye sordu.

    "FAHİŞ FİYATLARLA SATILDI"

    Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgınla ilgili yaptığı acil durum ilanını hatırlatan Bulut, "Küresel bir sağlık tehdidi haline dönüşen virüse karşı önlem amacıyla kullanılan maskelere ise talep artmıştır. Türkiye’deki firmalar tarafından, maskenin üretim merkezi olan Çin'den ithal edilen maskeler, tekrar bu ülkeye satılmaktadır. Maskelere talebin artması fırsatçılığı da ortaya çıkarmıştır. Firmalardan maske temin etmeye çalışanlar ürünü fahiş fiyatlarla yurt dışına satma derdine düşmüşlerdir" dedi.

    TÜRKİYE'DE YETERLİ MASKE MEVCUT MU?

    CHP’li Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

    • Ülkemizde virüse karşı önlem amacıyla kullanılan bu maskelerden ne kadar bulunmaktadır?
    • Türkiye’den Çin’e ve diğer ülkelere ne kadar maske ithal edilmiştir?
    • Maskelerin ithal edilmesi Sağlık Bakanlığının kontrolünde midir?
    • Olası bir tehlikeye karşı Türkiye’de yeterli maske mevcut mudur?
    • "Küresel bir sağlık tehdidi" haline dönüşen koronovirüse karşı Bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir?

    (Adana/EVRENSEL)

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