Toğrul: Antep Belediyesi ile ilgili bir soruşturma yapılacak mı?

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Antep Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlükleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Toğrul, raporlara yansıyan Antep Büyükşehir Belediyesi ile ilgili şu bilgileri aktardı:

"Antep Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı içinde 1.426 milyar TL gider, 1.326 milyar TL de geliri gerçekleşmiş. Yani sadece bütçeden 100 milyon TL açık verilmiş. Antep Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı için toplamda 215 milyon TL de faiz ödemiş.

Sayıştay’ın raporunda ayrıca “Antep Büyükşehir Belediyesi'nin 31.12.2018 itibariyle 1 yıldan kısa vadeli borcu 393 milyon TL. Bu da 1 yıllık bütçenin yüzde 30'luk kısmına denk geliyor.

Yine belediyenin uzun vadeli borcu 1.350 milyar TL. Bunun da 1.096 milyar TL'si bankalara olan borçtur. GASKİ'nin de 31.12.2018 itibariyle kısa vadeli borcu 313 milyon uzun vadeli de 1.141 milyar TL olmak üzere toplam 1.454 milyar TL borcu var. GASKİ ve Antep Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu 31.12.2018 itibariyle 3.2 milyar TL’dir."

Bu bağlamda Toğrul şu soruları yöneltti:

AKP'li Antep Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı usulsüzlüklere ilişkin herhangi bir soruşturma/kovuşturma yürütmeyi düşünüyor musunuz? Söz konusu belediye yönetimi hakkında hukuki bir işlem başlatacak mısınız?

Antep Büyükşehir Belediyesinin 2014 yıllından günümüze yapmış olduğu tüm ihaleler ilgili bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

Antep Büyükşehir Belediyesi 3.2 milyar TL olan borcunu nasıl ve nereden karşılamayı düşünüyor? 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda birçok usulsüzlük bulunmasına rağmen 2018 yılında da birçok usulsüzlük devam etmiştir. Söz konusu usulsüzlükler neden düzeltilmemiştir? (HABER MERKEZİ)

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