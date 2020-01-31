Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem paraları nerede?" sorusundan rahatsız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. "Deprem vergileri nerede?" sorusundan bir kez daha rahatsız olan Erdoğan, deprem için toplanan paraların beş kat fazlasını yine depremde harcadıklarını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Utanmadan soruyor ‘deprem için toplanan paraları ne yaptınız’ diye. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden harcayarak oraları ayağa kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Van depremi ve sonrası ile ilgili şu iddialarda bulundu: İpekyolu, bilmez. Buraların hepsini yeniden sıfırdan inşa ettik. Erciş öyle, sıfırdan inşa ettik. Van'ın geneli, bilmez. Suyu yoktu Van'ın, DSİ'yi seferber ettik. Çünkü o suyu getirme sorumluluğu kime aitti, Van Büyükşehir Belediyesine ama terör örgütüyle el ele olan bu belediye, ne yazık ki halkını susuz bırakmıştır. Biz DSİ ile oranın su sorununu çözdük. Şu andaki Van bizim o dev yatırımlarımızla, zaten göreve geldiğimizden bu yana son rakamı bilmiyorum ama nereden baksanız 27 katrilyonu buldu son rakam, fazlası var azı yok. Van'a bu denli yatırımlar yaptık. Toplu Konut İdaremiz, Gençlik Spor, buralarda çok ciddi yatırımlar yaptık, haberi yok. 'Nereye harcadınız?' diyor, git yerinde gör neler yaptığımızı.

Bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlatacaklarını söyleyen Erdoğan, toplanan verginin beş katını deprem için harcadıklarını öne sürdü. Erdoğan "Toplam 6 bin 400 yeni konutu süratle yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Depremlerden sonra ve depreme hazırlık için harcanan para toplanan vergilerin 5 katı kadardır" iddialarını da dillendirdi. (HABER MERKEZİ)

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