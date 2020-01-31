Kars'ta seçimden bir gün sonra bile usulsüzlük yapılmış

Kars Belediyesinin MHP’li yönetimi döneminde yapılan birçok usulsüzlük Sayıştay raporlarına yansıdı. Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, seçimden bir gün sonra yani 1 Nisan günü bile belediyede usulsüzlük yapıldığını söyledi.

Belediyeye ait işyerlerinin ihale yapılmadan kiraya verilmesi, belediyenin kiraya verdiği varlıklarının belediyenin hesaplarında yer almaması, kesin kabulü yapılmayan işlerle ilgili ödemelerin düzenlendiği, belediyenin şirketlere borçlandırıldığı ve belediye kasasından şirketlere ödemeler yapıldığı bilgileri yer aldı. Raporda, "Kurumun 2018 yılı mizanında yapılmakta olan yatırımlar hesabında 13 milyon 712 bin 826 TL tutarında eksik yer almaktadır" denildi.

Sayıştay raporunu MA'dan Adnan Bilen'e değerlendiren Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, seçimden bir gün sonra yani 1 Nisan günü bile belediyede usulsüzlük yapıldığını ifade etti. Birçok işin ihaleye çıkmadan bazı kişilere verildiğini söyleyen Bilgen, "Tüm bu dosyalarla ilgili denetimler yapıyor ve yargıya gidiyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)

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