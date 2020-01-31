31 Ocak 2020 13:26 Güncelleme: 31 Ocak 2020 13:49

CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Yandaş vakıflara belediye kıyağı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Sayıştayın tespit ettiği Denizli Büyükşehir Belediyesinde yapılan mevzuata aykırı işlemleri kamuoyuyla paylaştı.

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Gülizar Biçer Karaca Meclis kürsüsünde konuşuyor

Fotoğraf: @GulizarBicer'in Twitter'da paylaştığı videodan ekran görünütüsü

Sayıştay raporuna göre Denizli Büyükşehir Belediyesinin, ortak hizmet projesi bulunmamasına rağmen kiraladığı taşınmazları iktidara yakın vakıf ve derneklere mevzuata aykırı olarak tahsis ettiği ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Sayıştayın tespit ettiği Denizli Büyükşehir Belediyesinde yapılan mevzuata aykırı işlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Karaca, Sayıştay raporlarında vakıf ve dernek isimlerinin açıklanmadığını, sadece ‘T Vakfı’ diye belirtilen vakfın Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) olduğunu iddia etti. Dernek ve vakıfların kiralarını mevzuata aykırı olarak ödeyen Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ödemeler ve aykırılıklar şu şekilde:

  • Sayıştayın raporuna göre Denizli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Gençlik Vakfına 01.09.2016 tarihinde aylık 21 bin 250 lira bedelle bir yıllığına bina kiralamış ve vakfa ücretsiz olarak tahsis edilmiştir. Ancak eylül 2019’da protokol yapılarak vakfın ödediği kira bedeli güncellenerek belediye tarafından ödenmeye başlanmıştır. 2018 sonu itibariyle belediye tarafından aylık 32 bin 550 lira olarak ödenmektedir.
  • Aynı şekilde Denizli Büyükşehir Belediye ‘K Vakfına 15.12. 2015 tarih ve 1372 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile vakıf ile belediye arasında ortak hizmet projesi yürütülmesi hususunda belediye başkanına yetki verilmiş, belediye başkanı da bu yetkisini kullanarak Denizli Büyükşehir Belediyesi adına söz konusu ‘K Vakfı’ ile 26.09.2016’da protokol imzalanmıştır. Protokol gereğince idarenin yükümlülükleri kapsamında idare tarafından bina kiralanmış ve vakfın kullanımına tahsis edilmiştir. Bu bir yıllık süre sürekli olarak yenilenerek devam ettirilmekte 2018’de aylık 13 bin 630 TL olarak ödenmektedir.
  • 15.12.2015 tarih ve 1372 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile ‘M Derneği’ ile belediye arasında ortak hizmet projesi yürütülmesi hususunda belediye başkanına yetki verilmiş, belediye başkanı da bu yetkisini kullanarak Denizli Büyükşehir Belediyesi adına söz konusu dernek ile 26.09.2016 tarihinde protokol imzalamıştır. Protokol kapsamında bina kiralanmış ve derneğin kullanımına tahsis edilmiştir. Bu bir yıllık süre, sürekli yenilenerek devam ettirilmekte 2018’de aylık 14 bin 870 TL olarak ödenmektedir.

(HABER MERKEZİ)

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