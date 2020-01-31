Bataklık üzerine kurulan bina karara rağmen yıkılmamış: Depremde 4 kişi öldü

Elazığ’da 24 Ocak akşamı meydana gelen depremde Maden’e bağlı Gezin Beldesi’ndeki 7’si işyeri ve 20 dairenin bulunduğu 6 katlı Mavi Göl Apartmanı enkazında, 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralı kurtarıldı. Depremde Pınar Dişli 6 buçuk aylık doğmamış bebeğiyle, 13 yaşındaki oğlu Miraçcan ile 29 yaşındaki Rabia Buğdaylı yaşamını yitirdi. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli (42) ile Rabia Buğdaylı (65), Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ndeki Ortopedi Servisi’ndeki tedavileri sürüyor. Deprem sırasında binada oturan iki askerin ise binadan atlayarak kurtuldukları öğrenildi.

BATAKLIK ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ

1990 yılında yapılan apartmanın, daha önce bataklık olan yerin doldurulmasıyla inşa edildiği ortaya çıktı. O dönem Gezin Muhtarı Ahmet Kınık’ın binanın yapılmasına itiraz etmesine rağmen, binanın yapıldığı belirtildi. Muhtar Kınık’ın o dönem Elazığ valisinin Gezin’e geldiği sırada, valiyi konuyla ilgili uyardığı ileri sürüldü.

BİNANIN TEMELİ YOK

Binanın, Elazığ’da 2011 yılında meydana gelen depremde de hasar gördüğü ortaya çıktı. Hasardan kaynaklı binayla ilgili yıkım kararı olmasına rağmen yıkılmadığı öğrenildi. O dönem binanın yapımında çalışan ve ölen kişilerin de akrabası olan 55 yaşındaki Suat Önen, binanın temelinin olmadığını ve kumun üzerine inşa edildiğini, binanın yapımında kullanılan malzemelerin de eksik olduğunu ileri sürdü. Yetkililerinin ihmalkarlığının olduğunu ifade eden Önen, “İhmalkarlık var. O dönem yıkılmayan bina, bugün insanlara mezar oldu. Bu insanları resmen onlar gömdü. Bu insanları kendi elimizle gömdük. Yetkililerin hepsi suçludur” dedi. (Elazığ/MA)