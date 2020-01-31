31 Ocak 2020 11:06

CHP Milletvekili İlgezdi uyardı: Tam aşılı çocuk oranı yüzde 50'nin altında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2018’de 24-35 aylık çocuklarda tam aşılılık oranının yüzde 49,6 olduğuna dikkat çekerek, "Tam aşılı çocuk oranı yüzde 50'nin altında" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi | Fotoğraf: DHA

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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2018’de 24-35 aylık çocuklarda tam aşılılık oranının yüzde 49,6 olduğuna dikkat çekerek, "Aşı karşıtlığı yüzünden geleceğimiz büyük bir tehdit altında. Hurafelerle, bilimsel olmayan bilgilerle yaygınlaşan aşı karşıtlığı ciddi salgın riski yarattığı gibi çocuklarımızın yaşamını da tehlikeye sokuyor" dedi.

    Yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "2011’de çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183 iken 2017’de 129 kat artarak 23 bine ulaştı. Tam aşılı olmayan çocuklar düşünüldüğünde bu rakamların çok daha ciddi olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

    "TAM AŞILILIK VERİLERİ GİZLENİYOR"

    İlgezdi konu hakkında CİMER üzerinden bilgi edinme talebinde bulunduğunu belirterek, gelen yanıt hakkında bilgi verdi. Sağlık Bakanlığından 2003-2019 yılları arasında ait tam aşılılık verilerini istediğine dikkati çeken İlgezdi, buna karşın kendisiyle yalnızca 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerin paylaşıldığını açıklayarak, "Bakanlık tam aşılı çocuk sayısını 2017 yılı için 1.008.387, 2018 yılı içinse 1.104.129 olarak verdi. Öte taraftan tam aşılı çocuk sayısının azaldığını gizlemek adına 2017 öncesine ait verileri paylaşmadı" dedi.

    İlgezdi, Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporuna (2003-2011) atıfta bulunarak, "2002 yılında hedef çocuk nüfusunun aşılama oranı yurt genelinde yüzde 78 idi. 2010’da yurt geneli aşılamada yüzde 97 oranı yakalandı. Aşılanan çocuk sayısı 2011’de de arttı. Hatta geçmişte aşılama oranları en düşük olan illerimizde bile yüzde 85’in üstünde başarı elde edildi. Durum böyleyken Sağlık Bakanlığının 2012-2016 yıllarına ilişkin verileri paylaşmaması kaygılarımızda haklı olduğumuzu gösteriyor" açıklamasını yaptı.

    TAM AŞILILIK YÜZDE 50'NİN ALTINDA

    İlgezdi, Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018 verilerinin daha büyük bir riski gözler önüne serdiğini vurgulayarak, "Türkiye’de tam aşılı çocuk oranı 12-23 aylık çocuklarda yüzde 66,9’a, 24-35 aylık çocuklarda ise yüzde 49.6’ya kadar düşmüş. Bu oranlar 2013 yılında yapılan Nüfus ve Sağlık Araştırması seviyesinden de daha düşük. 2013 yılında Türkiye’de tam aşılı çocuk oranının 12-23 aylık çocuklarda yüzde 68, 24-35 aylık çocuklarda ise yüzde 71 oranındaydı" açıklamasını yaptı.

    SALGIN RİSKİ VAR

    Türkiye’nin büyük tehlike altında olduğunu ifade eden İlgezdi, "2018’de 24-35 aylık çocuklarda tam aşılılık oranının yalnızca yüzde 49,6 olması pek çok aşı için aşılama oranının toplumsal bağışıklık için gereken seviyenin altında olduğunu gösteriyor. Bu da çocukların yaşamını tehdit eden ciddi salgın risklerini yaratıyor" dedi.

    AŞI KARŞITLARI HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

    "Aşı karşıtı çevreler ve kişiler doğru olmayan bilgiler ile halkı kandırıyor" diyen İlgezdi, aşının içeriğinde ‘alüminyum, cıva ve domuz jelatini’ olduğuna dair asılsız iddiaların dile getirildiğini, oysa aşılarda alüminyum ve domuz jelatininin bulunmadığını, civanın ise sağlığa zararlı olmayan etil civadan imal edildiğini hatırlatarak, aşı karşıtlığının boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, çocuk felci ve verem gibi hastalıkları yeniden toplum gündemine soktuğunu söyledi. (HABER MERKEZİ)

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