Başkentgaz, TÜRGEV’e 30 milyon TL değerinde iş yeri bağışlamış

Kızılay üzerinden Ensar Vakfına yaptığı bağışla gündeme gelen Başkentgaz Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan KİPTAŞ’ın 5. Levent Güzeltepe Konutları’ndan satın aldığı 31 adet iş yerini, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) bağışladığı ortaya çıktı. İki ayrı kalemde yapılan bağış protokolünde ise “bağışlanan iş yerlerinin toplamda 30 milyon TL değerinde olduğu” belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan TÜRGEV'in kurucuları arasında yer alıyor, Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ise yönetim kurulu üyesi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Başkentgaz, İBB iştiraki KİPTAŞ’ın projesi olan 5. Levent Güzeltepe Konutları’nın zemin katlarındaki 31 adet ticari iş yeri ve iş yerlerine ait bin 596 metrekarelik depoları 18 Ekim 2018’de, 30 milyon TL’ye satın aldı. Satış sözleşmesinin ardından 15 gün içinde 12 milyon TL’yi nakit ödeyen Başkentgaz’ın, kalan 18 milyon TL’yi ise 12 aylığına taksitlendirerek KİPTAŞ’a ödeyeceği taahhüdünde bulunması dikkat çekti.

"DİLEDİĞİ GİBİ KULLANABİLİR"

Başkentgaz; sözleşmenin noterce onaylanmasının ardından, satın aldığı 31 adet iş yerinin 16’sını ve 916 metrekarelik depoları bir protokolle, 15’ini ve 679 metrekarelik depoları ise ayrı bir protokol ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde kurulan TÜRGEV’e bağışladı. Başkentgaz ve TÜRGEV arasında imzalanan iki ayrı bağış protokolünde de vakfın “hayırseverin yapacağı bağışı, dilediği şekil ve şartlarda kullanabileceği” de belirtildi. Protokole göre, TÜRGEV 30 milyon değerindeki iş yeri ve depoları “dilediği gibi işletme, satma ve kiralama” hakkına sahip olacak.

Protokollerde, bağışlanan 16 iş yeri ve 916 metrekarelik depoların rayiç bedelinin (pazar değeri) ve bağışlamaya esas tutarın 15 milyon 779 bin TL, 15 iş yeri ve 679 metrekarelik depoların rayiç bedelinin 14 milyon 221 bin TL olduğu da kabul edildi.

KIZILAY ÜZERİNDEN ENSAR'A BAĞIŞLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ankara’nın doğalgaz ihalesini alan Başkentgaz'ın, Elazığ Depremi’nin ilk gününde vatandaşlardan para yardımı istemesi nedeniyle tepki çeken Kızılay üzerinden yurtlarında çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen Ensar Vakfına 7 milyon 925 dolar bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kızılay, Başkentgaz’ın ‘öğrenci yurdu yapılması koşuluyla’ Ensar’a kendileri üzerinden bağış yaptığını kabul ederken Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan bağışı "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" ifadeleri ile savunmaya çalıştı. (HABER MERKEZİ)

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 7 milyon 925 bin dolarlık "bağış"

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