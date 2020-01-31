BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı.

BMMYK Libya Direktörü Jean-Paul Cavalieri mültecilerin kaldığı kampa sadece birkaç metre uzaklıkta askeri eğitim tatbikatları yapıldığını belirterek bu tesisin hedef haline gelmesinden endişe duyulduğu için faaliyetlerini askıya almaktan başka seçenekleri kalmadığını savundu.

Cavalieri, kamptaki yüzlerce mülteciyi daha güvenli yerlere tahliye etmeye başladıklarını ifade etti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ise BM Güvenlik Konseyini video konferans ile Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirdiği toplantıda, özellikle Trablus ve çevresinde çatışmaların arttığını ve 6 Ocak'tan beri 4'ü çocuk 18 sivilin hayatını kaybettiğini söylemişti. (HABER MERKEZİ)

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