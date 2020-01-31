Avustralya'nın başkentinde olağanüstü hâl ilan edildi

Avustralya’nın başkenti Canberra'nın güneyindeki orman yangının büyümesi nedeniyle bölgede olağanüstü hâl ilan edildi. Yetkililer, yangının bölgede son 20 yıldır çıkan en büyük yangın olduğunu kaydediyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Alevler 18 bin 500 hektarlık bir alanı kaplıyor. Canberra'nın dış bölgelerinde yaşayanlardan muhtemel tahliye planları için “alarmda olmaları” istendi.

Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı Andrew Barr Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Avustralya Başkent Bölgesi yetkilileri 2003'teki korkunç yangınlardan beri en kötü orman yangınıyla karşı karşıya. Şu an Avustralya Başkent Bölgesi hükümeti için yangınlardan daha önemli bir gündem maddesi yok” dedi.

Barr, 40 dereceye varan hava sıcaklıkları ve sert rüzgarlar nedeniyle yangının “kontrolden çıkabileceği” uyarısında bulundu.

Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı, alevlerin en fazla Canberra'daki Parlamento binasından 20 dakikalık araba yolculuğu uzaklığında olan Tuggeranong bölgesinin güneyinde olduğunu söyledi.

Barr, “Canberra risk altında olduğu müddetçe, itfaiye birimlerine daha fazla yetki ve kaynak veren olağanüstü hâlin devrede olacağını söyledi.

Avustralya'da Eylül ayından beri devam eden yangınlar 33 kişinin ölümüne yol açtı ve binlerce evi yok etti. Yangınlarda 11 milyondan fazla ev de kül oldu. (DIŞ HABERLER)