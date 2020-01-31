Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "uluslararası acil durum" ilan etmesinin ardından Türkiye'de Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Düzenlenen toplantı öncesinde alınacak önlemler hakkında bilgi veren Koca, "Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı" dedi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 09.00’da toplandı. Kurula başkanlık eden Sağlık Bakanı Fahretin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 31 Ocak 2020 saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakasının görüldüğünü, bu sayının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu belirten Koca, "Tamamı Çin'de olmak üzere 213 kişi hayatını kaybederken 187 kişi de tedavi edildi. Risk grubu 65 yaş üstü, bağışıklığı düşük kişiler. 23 ülkede koronavirüs görüldü. Biz Türkiye olarak önlemlerimizi hayata geçirdik" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE GENELİNDE 70 VAKA VARDI, VİRÜS TANISI KONMADI"

"Çin'den gelen yolcuları termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı herhangi bir şeyle karşılaşılmadı. Havalimanlarında 24 saat sağlık personeli var. Yeterli ekipman bulunduruyoruz" diyen Koca, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı. Buna rağmen en uç ihtimalleri de düşünerek yolcuları özel izolasyonla geçiriyoruz. Sağlık ekiplerimiz yolcular için gerekli tetkikleri yapıyor, yapacak. Uçak indiğinde de Çin'den gelen vatandaşlarımız 14 gün kontrol altında tutulacak. Kullanmadığımız bir hastaneyi yeniden kullanılabilir hale getirdik. Çin’den gelecek vatandaşlar burada, başka hastalarla, vatandaşlarla teması olmadan 14 gün gözetim altında tutulacak. Ayrıca Çin'den gelen kuru yük gemilerini de kontrol ediyoruz. Belirtmek istiyorum, 70 vaka vardı Türkiye genelinde. Hiçbirine koronavirüs tanısı konmadı. Hiçbirinde hastalık çıkmadı. Niye çıkmadığı sorulabilir, biz denetimleri sıkı tutuyoruz. Yeniden tedbirleri aldığımızı ifade etmek istiyorum."

"Bu vatandaşlarımızı şu anda kullanmadığımız bir hastaneyi kullanır hale getirdik. Bu hastane daha sonra hasta takibi için tekrar kullanılmayacak bir hastanemizdir. Dünyanın hiçbir ülkesinde de bu şekilde hazır bir hastaneye taşınan bir vaka olmadığının da altını çizelim. "İtalya'da karantinaya alınan gemi) Yolcularda herhangi bir vakaya rastlanmadığı bilgisi yeni ilan edildi ama biz Çin limanlarından Türkiye'ye gelen herhangi bir gemi bulunmuyor. Yük gemileri bulunuyor bunları da tabii oldukları gerekli önlemelerden geçirdiğimizi bilmenizi istiyorum. 33 sağlık görevlimiz buralarda görev yapmaktadır."

"Koronavirüs tehdidi sürdüğü müddetçe bilgilendirmelere ve bilişim kurulumuzun aldığı ilave tedbirleri şeffaf bir şekilde bu süreci götürerek bu açıklamaları yapmayı düşünüyoruz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın. Halk sağlığını tehdit edecek her türlü saldırıya karşı teyakkuzda olduğumuzu bilmenizi istiyorum."

"Adana'da gözetim altında olan iki vakamızın da durumu negatiftir. 70 gözetim altına aldığımız vakamız oldu. Herhangi birinde pozitif durum çıkmadı. Niye hiç çıkmadığı sorulabilir? Çünkü biz ilk günden itibaren denetimleri sıkı olarak uyguladık. En ufak Çin'den gelen veya Çin'den gelen biriyle iletişimi olan biriyi gözetim altına aldık. Numune aldığımız hasta sayısı fazla. O nedenle hepsinin negatif olduğunu belirtmek istiyorum."

"Hastanede bir yoğunlaşma olmasını istemediğimizden hastaneyi söylemedik. Ama yarın göreceksiniz. Hastane alt yapısı olarak hiçbir eksiği olmayan bir hastanemiz olduğunu, bütün kararların bilim kuruluyla alındığını ifade etmek istiyorum." (HABER MERKEZİ)

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