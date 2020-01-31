31 Ocak 2020 00:29
Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 5,4 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Mekska'nın Guerrero eyaletindeki Bajos del Ejido kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 17 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Ülkede dün de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. (AA)
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