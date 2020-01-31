31 Ocak 2020 00:23
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi. (Fotoğraf temsilidir)
Fotoğraf: Ahmet Öktem Arıç | Madencilik İnsan ve Yaşam Sergisi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ocağa yönlendirdi. (Zonguldak/DHA)
Reklam
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
"Ortadoğu Barış Planı" sadece Trump'ın planı mı?
Bülent FALAKAOĞLU
Metalde 'ortada buluştuk' dümeni
A. Cihan SOYLU
Burjuvazi "Afet"i de kazanca çevirir!
Erkan AYDOĞANOĞLU
Kim kazandı?
Hediye LEVENT
Yüzyılın tabutu
Arif NACAROĞLU
Sallanıyoruz
Hüsnü ÖNDÜL
Tehlikedeki avukatlar günü ve hasta mahpuslara özgürlük eylemleri
Mehmet ÖZYAZANLAR
Kahramanlar ve günah keçileri…
EVRENSEL EGE
Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...