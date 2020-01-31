31 Ocak 2020 22:22
Son Güncellenme Tarihi: 31 Ocak 2020 22:24

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük altında kalan iki işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 2 maden işçisinin saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Kaçak ocağın sahibi gözaltına alındı.

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Maden ocağının giriş kısmında kurtarma çalışmaları için hazırlanan çok sayıda madenci ve kurtarma ekibi.

Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Sabahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi çıkarılırken, Murat Ovaz'ın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları, 16 saattir devam ediyor.

    Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ocağın ruhsatlı çalışırken kapatıldığını, daha sonra ise kaçak olarak çalıştığı tespit edilip, mühürlendiğini ancak kaçak olarak yeniden faaliyet gösterdiğini anlattı. Vali Bektaş, "Burası daha önceden ruhsatlı, izinli çalışan bir yermiş, sonra kapatılmış. Kaçak çalışma yapıldığı için mühürlenmiş. Ama yine açılmış. Çalışılmaması gereken bir ocak. Bu arkadaşlar burada çalışmaya niyetlenmişler. Aşağıya inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve araç ocağı yıkarak, aşağıya iniyor. Üç kişiden biri geri çıkıyor. İki kişi akşamdan bu yana mahsur" dedi.

    VALİ İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALLAH’A HAVALE ETTİ

    Vali Bektaş, "Allah bize de biraz daha akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak, çalışmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

    KAÇAK OCAĞIN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

    Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Yeşil, "Yakın zamanda rödovans olarak çalıştırılan yerde iş kazası olmuş. Şu an TTK ekipleri, seferber oldu arkadaşlarımızı çıkarmak için. Buranın saha ruhsatı iptal edilmiş. Yaşanan kaçak ocak gerçeği. Güvenliksiz ortamda arkadaşlarımız çalıştırılıyor" diye konuştu.

    Öte yandan kaçak ocağın sahibi Olcay Adalı gözaltına alındı.

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük çalışması

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük çalışması

    Fotoğraf: DHA

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağı

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağı

    Fotoğraf: DHA

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük çalışması

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük çalışması

    Fotoğraf: DHA

     (Zonguldak/DHA)

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