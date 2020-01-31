31 Ocak 2020 00:23
Son Güncellenme Tarihi: 31 Ocak 2020 08:38

Zonguldak'ta göçük altında kalan iki madenciye ulaşılmaya çalışılıyor

Zonguldak'ta Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

GÜNCELLENDİ
Maden ocağının giriş kısmında kurtarma çalışmaları için hazırlanan çok sayıda madenci ve kurtarma ekibi.

Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

    Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, içeride mahsur kalan Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

    Arama ve kurtarma çalışmaları, yaklaşık 9 saattir sürüyor.

    Bu arada, söz konusu maden ocağının geçen yıl mühürlediği öğrenildi. (Zonguldak/AA)

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