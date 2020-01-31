Zonguldak'ta göçük altında kalan iki madenciye ulaşılmaya çalışılıyor

Ford işçileri: Başarı dedikleri asgari ücretin 100 lira fazlası!

"Bu kadar zam karşısında bize yansıyan yüzde 5 kadar bile olmayacak. Merak ediyoruz bu kadar açık gerçeklerden sonra hâlâ bu sözleşmeye ‘başarılı’ bir sözleşme diyebiliyor musunuz?"