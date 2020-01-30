30 Ocak 2020 21:48
Jinnews muhabiri Melike Aydın tahliye edildi
Jinnews muhabiri Melike Aydın, tutuklu bulunduğu İzmir Aliağa Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.
Jinnews muhabiri Melike Aydın | Fotoğraf: MA
Jinnews muhabiri Melike Aydın, tutuklu bulunduğu İzmir Aliağa Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 12 Kasım 2019 günü kaldıkları evine yapılan baskında gözaltına alınan Jinnews muhabiri Melike Aydın, savcılık sorgusunda “örgüt adına faaliyet yürütmek” iddiasıyla 15 Kasım günü tutuklanarak İzmir Aliağa Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulmuştu.
Avukatlarının tutukluluğuna yaptığı itirazın kabul edilmesi ile Aydın akşam saatlerinde tahliye edildi. (MA)
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