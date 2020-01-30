Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu Planı'na tepki: Edepsizliğe girmesinler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından JW Marriott Otel'de düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan buradaki konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Ortadoğu Barış Planı’nı eleştirerek, “100 yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Kudüs satılık değildir. Kimse 'bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz."

"'100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir.

“Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler."

“Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur." (AA)