RTÜK ‘Esra Erol’da’yı beğenerek mi izliyor? 

Burcu YILDIRIM

Ankara



RTÜK kimi TV programlarına ve kanallara cezalar yağdırırken kimine ise yasalara dahi uymamasına rağmen göz yumuyor. ATV kanalında yayımlanan “Esra Erol’da” programı ise en fazla tepki çeken ve şikayet alan programlar arasında olmasına rağmen hakkında rapor dahi düzenlenmemiş.

ATV kanalında yayımlanan Esra Erol’da programına ilişkin özel hayatın ifşası, bireyi aşağılamak, aile içi enseste maruz bırakılanların, istismara uğrayanların tüm kişisel bilgileri ile birlikte yer aldığı; doğan bazı çocukların birinci ya da ikinci dereceden yakınlarından olduğuna dair DNA testleriyle afişe edilmesi gibi birçoğu suç da olan olaylara yer veriliyor.

Program ile ilgili çok sayıda şikayet olmasına, özellikle kadın çocukların teşhir edilerek aşağılanmasına değinilse de RTÜK kanal ve program hakkında tek rapor dahi hazırlamamış.

RTÜK ‘ÇUKUR’DA KALDI

Yeni yılın ilk beş gününde Esra Erol’da programı için RTÜK’e gelen şikayet sayısı 129 iken Çukur dizisine gelen şikayet sayısı 20 olmuş ve Çukur dizisi hakkında beş kez rapor düzenlenip oy birliği ile yaptırım uygulanırken sadece yılın ilk günü 129 şikayet alan Esra Erol’da programına rapor dahi düzenlenmemiş. Sonuç alamayan izleyiciler ise şikayetlerini internet sitelerinden bildirmeye devam ediyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Ali Ürkürt ise yayın kuruluşlarının büyük çoğunluğunun siyasal iktidara yakın bir yayın çizgisinde olduğunu belirterek “Kutuplaştıran, bireyi ve toplumu rencide eden, insanları şiddete teşvik eden, bu yayınlar başta RTÜK Kanunu’nun yayın ilkeleri olmak üzere birçok kanuna aykırı. İki yıldan fazla bir zamandır bir TV kanalında yayında olan ‘Esra Erol’da’ adlı program en fazla toplumun tepkisini çeken programlardan biridir. RTÜK vatandaş bildirimleri şikayetlerinde yine en fazla şikayet edilen programların başında gelmektedir” açıklamasında bulundu.

SUÇ İŞLEYENE DEĞİL MUHALİF OLANA YAPTIRIM

Şiddet içerikli sahneler olmasına rağmen yaygın olarak izlenen ulusal kanallarla ilgili 4 rapor dışında Üst Kurulun gündemine dahi getirilmediğini belirten Ürküt, eğer muhalif kişiler eleştiri yapıyorsa onlara ceza verildiğini ama muhalif kişilere hakaret edildiğinde ise gündeme dahi alınmadığına dikkat çekiyor.

Programla ilgili yaptığı çalışmayı Üst Kurul üyelerinin de bilgisine sunduğunu belirten Ürküt, “Sonuç olarak şiddet ve hakaret içerikli, toplumun etik ve ahlaki değerlerine aykırı yayın yapan ve tüm bunlara seyirci kalan yetkili kişi ve kurumların sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyorum. Bu alandaki birinci dereceden sorumlu kurum olarak benim de üyesi olduğum RTÜK böyle bir programa seyirci kalmamalı ve eğer bu tavrına devam ederse tarafsızlığını yitirmiş, tamamen siyasallaşmış olur” dedi.