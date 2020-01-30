30 Ocak 2020 18:16

ODTÜ’den Belediye’ye olumlu yanıt: Belediye Eymir Gölü ve çevresini düzenleyecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, ODTÜ'de bulunan Eymir Gölü ve çevresini düzenleme teklifine, ODTÜ yönetimi olumlu yanıt verdi.

Eymir Gölü

Fotoğraf: Wikimedia Commons

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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ODTÜ yönetimine gönderdiği Eymir Gölü’nde belediyenin ücretsiz çevre düzenlemesi yapması teklifine ODTÜ’den olumlu yanıt geldi. Eymir’in alt yapısındaki belirlenen eksiklikler ODTÜ ve Belediye işbirliği ile hayata geçirilecek.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın, ODTÜ arazisinde bulunan Eymir Gölü'ne ilişkin üniversite yönetimince hazırlanacak bir projenin, karşılık beklenmeksizin üstlenileceğine ilişkin 6 Kasım 2019 tarihinde gönderdiği yazıya ODTÜ Rektörlüğü’nden onay çıktı. Yavaş, Eymir Gölü’nün binlerce Ankaralı tarafından kullanıldığını belirterek bisitlet ve araç kullanımı, yolların bozukluğu, tuvalet ihtiyacı gibi birtakım eksikliklerin ODTÜ’nün hazırlayacağı bir proje ile belediye tarafından yapılmasını teklif etmişti.

    İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMA KARARI ALINDI

    ODTÜ rektörlüğünün Büyükşehir Belediye’sine gönderdiği yazıda “Öneriniz rektörlüğümüzce olumlu karşılanmıştır” denilerek ASKİ su şebekesinin Eymir’e kadar uzatılmasından bisiklet ve yaya yollarının yapılmasına kadar birçok konuda da destek istendi ve Eymir Gölü ile çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi için ilk adımlar atıldı. ODTÜ’nün ise Belediye’den talepleri şu şekilde: “ASKİ su şebekesinin Eymir’e kadar uzatılması, Eymir içerisinden geçen havi elektrik hattının yer altına alınması, İhtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılması veya mevcut yolların iyileştirilmesi, Mevcut taşıt yollarının asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanması, Eymir’den ASKİ kanalizasyon hattına bağlantının yapılması, Göl içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması, Eymir’deki tuvaletlerin tadilatı ve yenilenmesi”.

    ODTÜ’den gelen olumlu yanıt ve talepler üzerine Eymir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde üniversite ve belediyenin ilgili birim ve kişilerinden oluşan ekiplerin proje konusunda iş birliği içinde çalışması kararı alındı.(Ankara/EVRENSEL)

     

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