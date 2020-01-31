31 Ocak 2020 04:06

Renta işçisi: 'Grev için hazırız, istekliyiz, kararlıyız'

"Türk Metal gece yarılarına kadar sürdürdüğü görüşmeyi zafer dedikleri bir sonla imzaya döktü. İlk altı ay yüzde 17’lik zam biz Birleşik Metal-İş üyeleri için kabul edilemez."

Fotoğraf: Renta işçileri

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Metal işçisi
    Eskişehir

    Ben Eskişehir’de Birleşik Metal-İş üyesi bir işçiyim.

    Bizler Candy Hoover Euroasia Ev Gereçleri bünyesinde Doruk Ankastre, Renta Kurutma ve bulaşık olmak üzere üç ayrı fabrikada üretim yapıyoruz. Uzun zamandır sözleşme sürecini takip ediyoruz. Sendika merkezlerinin MESS’le masaya oturmasından itibaren eylemlerle bu sürece müdahil olmaya çalıştık. Bu süreçte üretime çok fazla dokunmayan eylemlerin masada pazarlığı zor duruma düşürdüğünü düşünüyoruz. Şu an ise gelinen noktada Türk Metal gece yarılarına kadar sürdürdüğü görüşmeyi zafer dedikleri bir sonla imzaya döktü. İlk altı ay yüzde 17’lik zam biz Birleşik Metal-İş üyeleri için kabul edilemez. Enflasyon rakamlarını geçelim efendiler, gerçek enflasyon ortada, yaşam şartları ortada, geçinemiyoruz. Bu anlaşma ile kayıplarımız karşılanamaz. Yapılan zam birkaç ayda eriyip gidecek. MESS’in temsil ettiği patronların kârlarına bakalım isterseniz, sırtımızdan dünyaları kazanıyorlar.

    Bizler de insanca yaşayacak ücret istiyoruz. Sendikamızın bizlere sorarak yol haritasını belirlemesini olumlu buluyoruz, bundan sonra da bizleri sürece katarak devam ettikçe hem biz kazanırız hem sendikamız büyür. Sefalet ücretine hayır diyoruz, dün iş bırakarak başladık, bugün grev için hazırız, istekliyiz, kararlıyız.

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