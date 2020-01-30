Şevkin, işten atılan İncirlik Hava Üssü işçileri için bakanları göreve çağırdı

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana-İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 890 Türkiyeli işçiden 424 işçi için çıkış işlemi başlatılmasını Meclis gündemine taşıdı. Şevkin, Dışişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Meclis'te gündem dışı söz alan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, İncirlik Üssü’ndeki toplu işten atmalara dikkat çekerek ekonomik kriz ortamında toplu işten çıkarmaların büyük sorunları beraberinde getirdiğini vurguladı.

“EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR”

ABD'ye ait Vectrus şirketinin Amerika'nın bölgeden çekilme girişimlerini gerekçe göstererek işçilere toplu kıyım uyguladığını kaydeden Şevkin, 2500 ABD askeri için yemek, ütü ve temizlik işlerini yapan işçilerin çıkarılmasının yeni sorunları beraberinde getireceğini ifade etti.

“İŞÇİLERİ DESTEKLİYORUZ”

31 Mart 2020 itibariyle yeni bir toplu sözleşme dönemine girileceğini ve ABD'nin bu vurdum duymaz tavrının sözleşmenin seyrini etkileyebileceğini dile getiren Şevkin, “ABD'nin her bölgede barışı bozmak adına yaptığı bu davranışa izin verilmemelidir. Türk Harb-İş Sendikası Adana Şubesi’nin başlattığı eylemlilik hareketini destekliyoruz. İşçilerle dayanışma içinde olacağız. Kabineyi de destek vermeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

İncirlik Üssü’nde faaliyet gösteren Vectrus System Corparation Şirketi, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını azaltması gerekçesiyle 424 Türkiyeli işçiyi işten attı. Şirket, işçilerin iş akitlerinin 20 Şubat’a kadar feshedileceğini Türk Harb-İş sendikasına bildirdi. (Adana/EVRENSEL)

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