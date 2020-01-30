İncirlik işçileri işten atmaya karşı birliklerini gösterdi

Volkan PEKAL

Adana

424’ü İncirlik ABD Askeri Üssü’nde, 15’i Ankara’da çalışan işçilerin işten çıkarılmak istenmesine işçiler eylemle cevap verdi. Türk-İş’e bağlı Türk Harb-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu İncirlik Hava Üssü’nde faaliyet gösteren ABD'li Vectrus şirketinde çalışan işçiler sendikanın çağrısı ile İncirlik Üssü önünde bir araya geldi. Yürüyüşe işçilerin eşleri ve çocukları da katıldı. İncirlik’te oturan vatandaşlar da destek verdi.

Fotoğraf: Evrensel

“SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ”

Atatürk Caddesi’nde yapılan yürüyüşe Türk-İş 4’üncü Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, Türk-İş’e bağlı sendikalar, çeşitli illerden Harb-İş şubeleri, CHP İl Örgütü ile Adana Barosu da katıldı. İşçiler yürüyüşte işten atmalara karşı kararlılık mesajı verdi. Açılış konuşmasını yapan Harb-İş Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, işçi kıyımına son vermek için sonuna kadar direneceklerini söyledi.

“HER SÖZLEŞME ÖNCESİ AYNI TİYATRO”

ABD'li Vectrus şirketinin sendikaya ve İŞKUR'a bildirimi 20 Ocak'ta yaptığını ifade eden Alaattin Soydan, bu tarihten önce ABD’nin Suriye ve Irak’la ilgili asker takviyesi yapacağı şeklindeki haberleri paylaşarak, şirketin toplu sözleşme öncesi kasıtlı olarak bu şekilde davrandığını söyledi. Her toplu sözleşme öncesi aynı tiyatronun oynandığını ifade eden Soydan, “Şunu bilin ki Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, tersanelerde çalışan, sahil güvenliklerde çalışan 25 bin Türk Harb-İş üyesinin kalbi de, kulağı da bugün Adana’dadır” dedi.

İŞÇİLER: ADANA’DA ZATEN YETERİNCE İŞSİZ VAR

İşçilerden Mustafa Gökçe "Benim iki çocuğum var. İkisi de okula gidiyor. Şu şartlarda bizim çocuklarımızdan, ekmek davamızdan başka hiçbir işimiz yok. Kesinlikle haksız bir çıkış olduğunu düşünüyoruz. Bu haksız çıkışın durdurulmasını istiyoruz” dedi. Adana’da yoğun bir işsizliğin yaşandığını ifade eden Gökçe, “424 işçisinin işsiz kalması demek ailesi ile birlikte 2 bin 500 kişinin etkilenmesi demek. Bu karardan vazgeçilmesini istiyoruz. Temsa işçileri de aynı durumda onların da arkasındayız. Adana’da zaten yeterince işsizlik var. Mevcut iş yerlerinin bu şekilde kapanması ile işçi kıyımına gidilmesine karşıyız” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

“KAÇ SÖZLEŞMEDİR SADECE ENFLASYON ALIYORUZ”

İşten atılacaklar listesinde olan işçilerden Tufan Sığın, “Bu haksız çıkışların durulması lazım. Hayatımızı olumsuz etkileyecek. Çoğu arkadaşımız evli, çocukları var. İki çocuğum var, biri okula gidiyor, taksitlerim var. Bekar arkadaşların belli yaşam standartları var. Bu haksız çıkışlar durdurulsun” dedi.

Kendisi işten atma listesinde olmasa da kendilerinin de yarın aynı durum ile karşılaşabileceğini ifade eden Ercan Dural, “Bu çıkışların bir an önce durdurulmasını istiyoruz. İptal olmasını bekliyoruz. Kaç sözleşmedir sadece enflasyonu alıyoruz. Buna rağmen bu kadar işçiyi çıkarmaları adaletsiz. Bu sözleşmede daha fazlasını bekliyoruz” dedi.

ŞEVKİN BAKANLARI GÖREVE ÇAĞIRDI

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin de Adana-İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 890 Türkiyeli işçiden 424 işçi için çıkış işlemi başlatılmasını Meclis gündemine taşıdı. Şevkin, Dışişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Fotoğraf: CHP

Meclis'te gündem dışı söz alan Şevkin, İncirlik Üssü’ndeki toplu işten atmalara dikkat çekerek ekonomik kriz ortamında toplu işten çıkarmaların büyük sorunları beraberinde getirdiğini vurguladı.

“EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR”

ABD'ye ait Vectrus şirketinin Amerika'nın bölgeden çekilme girişimlerini gerekçe göstererek işçilere toplu kıyım uyguladığını kaydeden Şevkin, 2500 ABD askeri için yemek, ütü ve temizlik işlerini yapan işçilerin çıkarılmasının yeni sorunları beraberinde getireceğini ifade etti.

“İŞÇİLERİ DESTEKLİYORUZ”

31 Mart 2020 itibariyle yeni bir toplu sözleşme dönemine girileceğini ve ABD'nin bu vurdum duymaz tavrının sözleşmenin seyrini etkileyebileceğini dile getiren Şevkin, “ABD'nin her bölgede barışı bozmak adına yaptığı bu davranışa izin verilmemelidir. Türk Harb-İş Sendikası Adana Şubesi’nin başlattığı eylemlilik hareketini destekliyoruz. İşçilerle dayanışma içinde olacağız. Kabineyi de destek vermeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

İncirlik Üssü’nde faaliyet gösteren Vectrus System Corparation Şirketi, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını azaltması gerekçesiyle 424 Türkiyeli işçiyi işten attı. Şirket, işçilerin iş akitlerinin 20 Şubat’a kadar feshedileceğini Türk Harb-İş sendikasına bildirdi.

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