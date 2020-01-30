İran'da rejim protestolarına katılan 7 öğretmene toplam 41 yıl hapis

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'na (HRANA) göre, Bocnurd Devrim Mahkemesi, “yasa dışı grup kurarak ulusal güvenliğe karşı propaganda ve faaliyette bulunma” suçlamasıyla yargılanan Eğitimciler Kültür Derneği üyesi 7 öğretmeni 4 ile 13 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.

Mahkeme, öğretmenler Hüseyin Ramazanpur hakkında 8 yıl hapis ve 74 kırbaç, Muhammed Rıza Ramazanzade hakkında 13 yıl, Hamid Rıza Recai hakkında 4 yıl, Ali Feruten, Mustafa Rubati, Said Hakperest ve Hasan Cuheri hakkında ise 3 yıl 8’er ay hapis kararı verdi.

Söz konusu kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

AKARYAKIT ZAMMI PROTESTOLARI

Yoksulluk cenderesi içerisinde bulunan İran halkı, 15 Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolar başlatmıştı.

Ülkenin birçok kentinde günlerce süren eylemlerde rejimin istifası istenmişti.

Polis şiddeti nedeniyle ölen ve yaralananların sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu. (AA)