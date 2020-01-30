Türkiye-Yunanistan-Fransa hattında yeni gerginlik "savaş gemileri"

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri ve Libya ile yaptığı deniz yetki alanı mutabakatı Ankara ve Atina arasındaki gerilimi artırırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis gönderilecek gemileri “barışın garantörü” olarak nitelendirdi.

Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmamuel Macron ile Paris’te Elysee Sarayı’ndaki görüşmelerinin ardından konuşan Miçotakis, Yunanistan ve Fransa’nın yeni stratejik savunma alanı aradıklarını söyleyerek “Doğu Akdeniz’deki farklılıkları sona erdirmenin tek yolu uluslararası hukuktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Macron ve Miçotakis dün Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemiş, Macron konuşamasında ülkesinin ve AB’nin Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlara desteğini yinelerken, Türkiye’yi “tahriklerde ve haksız müdahalelerde” bulunmakla suçlamıştı. Fransa ve Yunanistan arasında güvenlik alanında stratejik iş birliğinin oluşturulacağını ve önümüzdeki haftalarda bu iş birliğinin ana hatlarının belirginleşeceğini belirten Macron, "Son günlerde Suriyeli paralı askerleriyle Türk gemilerinin, Libya topraklarına geldiğini görüyoruz. Bu, verilen söze saygı gösterilmediğini gösteriyor. Bu, Libya'nın egemenliğinin ve Avrupa'nın ve Sahel ülkelerinin güvenliğinin ihlalidir" ifadelerini kullanmıştı. Macron, bu çerçevede, Fransız donanmasının, Avrupa’nın stratejik bölgesinin güvenliğinin sağlanması için varlığını artıracağını ifade etmişti.

İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi dışişleri bakanlarıysa, Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı’nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek tepki göstermişti. İki bakan, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri ile bağlantısı bulunan kişi ve kurumlara Avrupa Birliği’nin yaptırım uygulaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söylemişti. (DIŞ HABERLER)