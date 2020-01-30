30 Ocak 2020 16:53
İtalya'da 6 bin kişilik gemide virüs şoku: Aralarında Türkler de var
İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı. Geminin Türkiye yetkilisi 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.
Arşiv | Fotoğraf: Pixabay
İtalya'da iki kişide koronavirüsü riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı.
Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi koronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin koronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor.
Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor. Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada gemide 30 Türkiyeli yolcu olduğunu açıkladı. (DIŞ HABERLER)
Reklam