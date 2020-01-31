JMO Elazığ Temsilcisi Cebrail Polat: Ölülerimiz sağlam yerde, dirilerimiz çürük yerde

Özkan ZÜLFİKAR

Murat UYSAL

Elazığ

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve geniş bir bölgeyi etkileyen depremde 41 kişi yaşamını yitirdi, 1607 kişi yaralandı. İncelenen 16 bin 326 binadan 3 bin 442’si ağır, 296’sı orta ve 5 bin 979’u az hasarlı olarak tespit edildi. Evrensel’e konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Elazığ Temsilcisi Cebrail Polat, zamanında çürük zemine çok katlı yapılar yapılmasına dair belediyeyi uyardığını ancak kulak asılmadığını belirterek, “Şu anda Elazığ’da ölülerimizi sağlam yere gömmüşüz, dirilerimizi de çürük yerde yatırıyoruz. Harput mezarlıktır, sağlamdır. Asri Mezarlığı sağlam yer bu gibi yerleri mezarlığa ayırmışız, yapının yapılmayacağı tarımın yapılacağı yerleri şehre binalara ayırmışız” dedi.

BİNALAR DAVETİYE ÇIKARDI, DEPREM YIKTI

Depremlerin bir doğa olayı olduğunu ancak ölümlerin yaşanmasının sebebinin binalar olduğunu yineleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Elazığ Temsilcisi Cebrail Polat, “Deprem bizim bölgemizin vazgeçilmezi. Zemine uygun binalar seçilmemiş. Herhalde depremin Elazığ’a özel bir kastı yok. Kasıtlı bir hamlesi yok. Ama nedir? Binalar davetiye çıkarmış, deprem de gelip yıkmıştır. Bizim üzerinde durmamız gereken en önemli şey; yerleşim planının içerisinde zeminin özelliklerini göz önünde tutmak gerek. Yani zemin hangi değerde ve hangi değerleri kabul ediyorsa o değerlere uygun bina yapmamız lazım ya da mecbur ise binamızı zemine göre sağlam yapmamız lazım. Abdullahpaşa, Sürsürü ve Mustafapaşa Mahallelerinin bazı binalarında ağır hasar ve yıkımın olma nedeni sağlam olmayan yapılar” diye konuştu.

ÇÜRÜK ZEMİNE ÇOK KATLI BİNALAR YAPILDI

JMO Elazığ Temsilcisi Cebrail Polat |Fotoğraf: Evrensel

“Depremin ne zaman olacağı değil benim yerleşkemin evimin binamın durumu ne olmalı nasıl yapılmalı bunu tartışmamız lazım” diyen Polat, “Sağlam zeminlere kurulmamış bir ilde yaşıyoruz. Sürsürü’de veya diğer mahallelerde tek katlı iki katlı binalarımız olsaydı bu durum yaşanmayacaktı. Demir kalitesi, beton kalitesi, iyi olsaydı bu sorunlarla karşılaşmayacaktık. Bugün bu sıkıntıları konuşamayacaktık. Elazığ’ın yer seçimi yanlış yapılmış. Çürük zemine çok katlı binalarla bu yanlış zorlanıyor. Bu da uzun yıllar bizim bölgemizde ciddi bir depremin olmayışı. Sanki bizim bölgemiz deprem bölgesi değilmiş gibi milletimizin veya yöneticilerin yetkililerin bilinçaltlarına gizledikleri bir olay” dedi.

TARIMIN YAPILACAĞI YERLER YAPILAŞMAYA AÇILDI

Depremin merkez üssünde tek katlı betonarme binalarda çizik bile olmadığına dikkat çeken Polat, “Orada olmayan problem Elazığ’a oluyorsa demek ki Elazığ’ın zemini çok bozuk yani orada binayı yapmak için bir önem veriyorsan burada beş önem vermen lazım. Elazığ’da arsa problemi yok. Bu gerekçeyle çok kat verilmesi saçma. Şu anda Elazığ’da ölülerimizi sağlam yere gömmüşüz, dirilerimizi de çürük yerde yatırıyoruz. Harput mezarlıktır, sağlamdır. Asri Mezarlığı sağlam yer bu gibi yerleri mezarlığa ayırmışız, yapının yapılmayacağı tarımın yapılacağı yerleri şehre, binalara ayırmışız” dedi.

JMO’NUN UYARILARINA KULAK ASILMAMIŞ

“Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Elazığ’ın depremselliği adına bir çalışmanız oldu mu?” diye sorduğumuzda, Polat, şöyle yanıtladı: “Elazığ Belediyesiyle iç içe çalıştığımız dönemlerde zemin etütlerinin odaya geldiği dönemlerde biz belediyenin elamanı gibi zemin etütlerini kontrol ediyorduk. Yani orada aksayan yahut arkadaşlarımızın eksik olduğu kısımları uyarıp tamamlattırıyorduk. O dönemlerde Elazığ’ın zemini ile ilgili bir harita yapmıştık. Elazığ Belediyesi o dönem zemin etütleri kapsamında bizi yönlendirmeyince çalışmaların çok da ederi olmadı. Çalışmalar Süleyman Selmanoğlu zamanında yapıldı, ortada kaldı. Selmanoğlu’nun ilk döneminde medyaya da yansıyan bir çalışmamız vardı. O dönemde Selmanoğlu’yu şöyle uyarmıştım; ‘Siz yeni seçildiniz, Sürsürü’de imara 7-8 katlı binalar vermişsiniz, sağlam olan zeminlere 2 katlı binalar vermişsiniz. Bunu revize etmeniz gerekmiyor mu?’ Zaten alınmış verilmiş bir şey olduğu için kimse kulak asmadı. Bugün de bunların sonuçlarını görüyoruz. 10 katlı 15 katlı binalar yapılıyor bunlar külliyen yanlış” dedi.

Elazığ ve Malatya'da okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler 17 Şubat'ta açılacak

Elazığ'da çadırda kalan depremzedeler: Gidecek yerimiz yok, üşüyoruz, yardım ulaşsın

Cemevlerine sığınan depremzedeler: Yardım yağıyor ama faydalanamıyoruz