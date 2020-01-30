30 Ocak 2020 16:00

İMO Yöneticisi Nurgül Atabay: İzmir'in yapı stoku envanteri acil olarak çıkarılmalı

İzmir’de yaşanacak olası bir depremle ilgili konuştuğumuz İMO İzmir Şube Yöneticisi Nurgül Atabay, İzmir’de yapı stokunun en az yüzde 6’sının kötü olduğuna dikkat çekerek belediyeleri göreve çağırdı.

Fotoğraf: Evrensel

Eda AKTAŞ
İzmir

Son günlerde yaşanan depremlerin ardından İzmir’in durumunu konuştuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Atabay, İzmir’in yapı stoku envanterinin uzun zamandır yapılmadığını söyleyerek acilen belediyeleri göreve çağırdı.

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye’de, her gün onlarca deprem yaşanıyor. Ege Bölgesi’ndeki birçok fay hattı aktif iken, İzmir ise 1. derece deprem kuşağında yer alıyor. Son olarak Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem İzmir’de de hissedildi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Atabay, uzun zamandan beri İzmir’in yapı stoku ile ilgili bir çalışma yapılmadığını dile getirdi. 2012 yılında Ulusal Deprem Strateji Planı hazırlandığını, buna göre aslında 2017’ye kadar Türkiye çapında yapı envanterlerinin çıkartılmış ve buna dair bir planlamanın yapılması gerektiğini belirterek “Ama bu maalesef hiçbir yerde yapılmadı. En son 2012’de oda olarak İzmir Büyükşehir Belediyesiyle ortak sadece Balçova ve Seferihisar’daki yapı envanteri çalışması yapmıştık. Bunlar dışında kalan ilçelerde bir çalışma yapılmadı. Bizim zarar azaltma çalışmamızda ilk yapılması gereken çalışma budur” dedi.

"YAPI STOKUNUN YÜZDE 6’SI KÖTÜ"

2000 öncesi yönetmeliğe uygun yapılan yapılarda bir sıkıntı olmadığını anlatan Atabay “Ancak yönetmeliğe uygun olmayan gerek denetimlerin eksikliğinden, gerek kullanılan malzemelerin sıkıntısından, gerekse mühendislik hizmeti almayan yapılar deprem esnasında sıkıntılara yol açacaktır” dedi. Genel bir değerlendirme ile İzmir’de yüzde 6 civarında bir yapı stokunun kötü olduğunu düşündüklerin ifade eden Atabay “Yani bir 7 büyüklüğünde depremde yüzde 6 oranda yapılarımızın ciddi oranda hasar görebileceğini, aynı zamanda yıkılacağını öngörebiliyoruz. Ancak bununla ilgili ne yerel yönetimlerde ne de merkezi yönetimde bir çalışma yapıldı şimdiye kadar” değerlendirmesinde bulundu.

"BELEDİYELER İNİSİYATİF ALMALI"

İmar barışından sonra yapılarla ilgili acilen envanter çalışma yapılması gerektiğine vurgu yapan Atabay, çıkacak raporlara göre hangi yapıların öncelikle güçlendirilmesi ya da yıkılmasının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile oda olarak envanter çalışması yapabileceklerini dile getiren Atabay, “Daha önce yapılmış bir çalışma. Buna dair birilerinin inisiyatif alıp başlatması gerekiyor. Bizim görebileceğimiz zararı ortaya koymamız gerekiyor. Depremi engelleme gibi bir şey yapamayız. Ancak yapılarımızı  dayanıklı hale getirebiliriz. Bu yüzden belediyelerin bir an önce bu konuda inisiyatif almasını istiyoruz” dedi.

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