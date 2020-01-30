Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

İşçi mektubu: Evrensel'i her gün 4 arkadaşıma dağıtıyorum

Çineli Maden İşçisi Mutlu Cengiz, Evrensel'e mektup yazdı: En kötü zamanımızda yanımızda olan bu gazetenin şimdi de biz yanında olup sahip çıkalım.