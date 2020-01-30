30 Ocak 2020 14:43
Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 14.21 sularında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 14.21 sularında Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Yunanistan Dodecanese'ye 72,1 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 12,1 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
Depremin üzerinden 18 yıl geçti, hiçbir ders alınmadı
Depremlere karşı yetkililerin alması gereken önlemler neler?
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