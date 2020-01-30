Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefi yüksek enflasyon

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2020’nin ilk Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Raporun sunumunu yapan Uysal, “Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir” savunmasında bulundu.

“Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir” diyen Uysal, enflasyonun yıl sonunda yüzde 70 olasılıkla; yüzde 6,2 ile yüzde 10,2 aralığında gerçekleşeceğini iddia etti.

Enflasyonun Ekim Enflasyon Raporunu izleyen dönemde öngörülerle uyumlu gerçekleştiğini savunan Uysal, “Enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlamaya odaklı parasal duruşun ve makro politika koordinasyonunun sürdürüleceği bir çerçeve altında 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık” dedi.

Uysal, “Bununla birlikte 2020 yılı için Ekim Enflasyon Raporu’nda yüzde 11 olan gıda enflasyon varsayımımızı koruyoruz” ifadelerini de kullandı. (DHA)

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