Eskişehir Şehir Hastanesinde yangın merdivenleri sadece personel kartı ile açılıyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Şehir Hastanesinin bazı bölümlerinde sadece personel kartı ile açılabilen yangın merdivenlerini Meclis gündemine taşıdı. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Çakırözer, "Yangın merdivenleri olası bir yangın durumunda acil kullanılması gereken yerlerdir. Sağlık hizmeti bir bütündür. Bir yangın anında hasta, yaşlı, çocuk, kadın bu insanlar nasıl kurtulacaklar? Yangın merdivenleri sadece hastane çalışanları için değil, hastaneden hizmet alan tüm yurttaşların her koşulda kullanabileceği şekilde açık tutulmalıdır" diye konuştu.

CHP’li Utku Çakırözer Eskişehir Şehir Hastanesinde olası bir yangında hastane içinde bulunan kişilerin güvenli bir biçimde tahliyesi için kullanılması gereken yangın merdivenlerinin giriş ve çıkışlarının sadece personel kartıyla yapılıyor olmasına tepki gösterdi. Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Çakırözer, "Eskişehir’de muhabirlerimiz ortaya çıkardı. Yangın merdivenlerine giriş ve çıkışların personel kartı ile yapılıyor. Bu durum olması olası bir yangında yaşanacak faciayı gözler önüne sermektedir" dedi.

OLASI BİR YANGIN FACİAYA NEDEN OLABİLİR

Eskişehir Şehir Hastanesindeki eksik ve taleplerin giderilmesi konusunda yaptıkları açıklama ve çağrıları da hatırlatan Çakırözer, "Eskişehir'de bir buçuk yıl önce Eskişehir Şehir Hastanesi hizmete açılırken bu hastanede var olan eksikleri sıraladığımızda hastanede gerçek anlamda merdiven olmadığından ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda çağrıda bulunmuştuk. Şimdi de hastanede bulunan ve acil durumlarda kullanılması gereken yangın merdivenlerinin sadece hastane personeli tarafından personel kartıyla kullanılabildiği kamuoyuna yansıdı. Hastane içinde bulunan kişilerin güvenli bir biçimde tahliyesi için kullanılması gereken yangın merdivenlerinin giriş ve çıkışlarının sadece personel kartıyla yapılıyor olması, olası bir yangın durumunda yaşanacak faciayı gözler önüne sermektedir" dedi.

"HER KOŞULDA AÇIK TUTULMALI"

Sağlık hizmeti bir bütün olduğunu söyleyen Çakırözer, yangın merdivenlerinin sadece hastane çalışanları için değil, hastaneden hizmet alan tüm yurttaşların her koşulda kullanabileceği şekilde açık tutulması ve bu konunun gereğinin bir an önce yapılmasını istedi.

(HABER MERKEZİ)