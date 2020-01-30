30 Ocak 2020 13:07

Aydın’da sit alanları ve yerleşim yerleri maden ihalesine açıldı

Aydın’da sit alanları ve yerleşim yerlerinin maden ihalesine açılması CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından meclis gündemine taşındı.

Fotoğraf: CHP Basın Merkezi

Aydın’da 15 ayrı yerde maden arama çalışması yapılması için ihale açıldı. İhaleye açılan yerlerin bir kısmı ikinci derece sit alanlarına ve kültür miraslarına yakınken bazı alanlar yerleşim yerlerini kapsıyor.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 Şubat 2020 tarihinde Aydın’ın Bozdoğan, Didim, Çine, Karpuzlu, Karacasu, Kuşadası, Köşk ve Söke ilçelerinde olmak üzere toplam 4 bin 783 hektarlık alan maden işletmesi ve araması yapılmak üzere ihaleye açıldı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, ihaleye açılan araziler içinde yerleşim yerleri ve ormanlık alanlar olduğunu ifade etti. Bülbül ayrıca Karacasu ilçesinde ikinci derece sit alanı olan bölgenin ve Çine ilçesindeki kültür mirası niteliği taşıyan geçmişi M.Ö 6000’e dayanan Tepecik Höyüğü’ne çok yakın yerlerdeki alanların da ihale edildiğini belirtti.

‘AYDIN’DA CİDDİ TAHRİBATLARA YOL AÇAR’

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Bülbül, yapılacak çalışmaların insana ve doğaya büyük zarar vereceğini, Aydın’da ciddi tahribatlara yol açacağını belirterek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yönetti:

  • İhaleye açılan 4 bin 783,31 hektarlık arazin ne kadarı yerleşim yerlerini kapsamaktadır? Kaç kişi ikamet ettiği yerleşkeyi terk etmek zorunda kalacaktır? Maden işletmesinin yerleşim yerlerinde yaratacağı olumsuz etkilerin önlenmesiyle ilgili yapılan bir çalışma var mıdır?
  • İhaleye açılan 4 bin 783,31 hektarlık arazinin ne kadarı tarım arazisi kapsamındadır? Söz konusu alanlardaki tarımsal üretim miktarı mevcutta nedir?
  • İhaleye açılan 4 bin 783,31 hektarlık arazinin ne kadarı ormanlık araziyi kapsamaktadır? Kaç ağaç maden arama/işletme nedeniyle kesilecektir? Kesilecek ağaçların yaşları ve türleri nedir? Ormanlık arazinin yok edilmesinin ekosisteme vereceği zararlarla ilgili bir çalışma yapılmış mıdır? Bu zararlarla ilgili alınacak önemler var mıdır? Varsa nelerdir?
  • Didim ilçesi Akbük mevkiinde 2. Grup madenlerin aranmasına yönelik başlatılan çalışma ile Didim turizmine verilecek zararlar düşünülmüş müdür?
  • Çine ilçesinde Çine Çayının kirlenmemesi, yer altı su kaynaklarının zarar görmemesi ve kültür mirası olan Tepecik Höyüğü’nün zarar görmemesi için nasıl bir önlem alınmıştır?
  • Karacasu İlçesinde 2. derece sit alanı olarak belirlenen alanda maden arama çalışmalarına izin verilmesinin sebebi nedir?
  • Kuşadası İlçesi Güzelçamlı mevkiinde maden faaliyetlerinin yürütüleceği alan, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı’na oldukça yakın bir konumdadır. Maden çalışmaları Milli Park içerisinde yer alan flora ve faunanın yapısını bozmayacak mıdır? Bu olumsuz durumların önlenmesi için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?  (Aydın/EVRENSEL)
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Aydın’da sit alanları ve yerleşim yerleri maden ihalesine açıldı

Aydın’da sit alanları ve yerleşim yerleri maden ihalesine açıldı

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