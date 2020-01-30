30 Ocak 2020 12:50

Elazığ'da deprem sonrası artan kira fiyatları hakkında soruşturma başlatıldı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan kentte artan kira fiyatlarıyla ilgili olarak resen araştırma ve soruşturma başlattı.

Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Kürk köyünde bir bina

Fotoğraf: Mesut Baylav/Evrensel

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    Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından kira fiyatlarının iki katına kadar yükselmesi hakkında soruşturma başlatıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, artan kira fiyatlarıyla ilgili resen araştırma ve soruşturma başlattığı bildirildi.

    Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evler yıkılırken, birçok ev kullanılamaz hale gelmişti. Evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar ise geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde kalmaya başlamıştı. Evleri hasar gören bu yurttaşlar kiralık ev arayışına girdi. Ancak kiralık ev arayan yurttaşlar, ev fiyatlarının neredeyse iki katına çıktığını gördü. Kira artışının basına yansımasının ardından açıklama yapan Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Köse yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup; Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

    NE OLMUŞTU?

    Demirören Haber Ajansının 29 Ocak'ta aktardığına göre, artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı da bir anda 2 katına yükseldi. Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar deprem sonrası 1500 ile 2 bin liraya çıktı. (HABER MERKEZİ)

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