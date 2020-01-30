30 Ocak 2020 11:46

Ankara'da 20 hayvan zehirlenerek öldürüldü

Sincan'da sokakta yaşayan 6 köpek ve 14 güvercin zehirlenerek öldürüldü. Hayvan hakları savunucuları hayvan katliamına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

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    Ankara'nın Sincan ilçesinde zehirli tavuk eti verildiği ileri sürülen 6 köpek ve 14 güvercin yaşamını yitirirken, hayvan hakları savunucuları duruma tepki gösterdi. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "6 köpek, 14 kuş canilerce katledildi. Tavuk eti vererek zehirlemişler. Hayvanları gıdayla kandırıp zehirlemek Allah'tan reva mıdır, bu ne caniliktir" dedi.

    DHA'da yer alan habere göre olay, Yenikent İlksen TOKİ Konutları yanındaki parkta meydana geldi. 28 Ocak'ta sokakta hayvanları beslemek için parka giden hayvan hakları savunucuları, 2 köpeğin yerde kıvrandığını gördü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, haber verilmesi üzerine köpekleri rehabilitasyon merkezine götürdü. Veteriner hekimin müdahalesine rağmen köpekler kurtarılamadı. Hayvan hakları savunucuları, 29 Ocak'ta sabah tekrar aynı parka gittiklerinde bu kez 4 köpek ve 14 güvercinin daha yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri gelerek, çevrede inceleme yaptı. Yaşamını yitiren hayvanlardan incelenmek üzere numune alındı. Hayvanların, tavuk eti verilerek zehirlendiği iddia edildi.

    "TAVUK ETİ VEREREK ZEHİRLEMİŞLER"

    Hayvan hakları savunucuları, Sincan Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Olayın ardından parkta nöbet tutan HayKonfed Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, köpekler ve güvercinlerin alana atılan tavuk etinden zehirlendiğini söyledi. Özkan, "Dün akşam 2 köpek kötüleşiyor. Arkadaşlarımız tarafından belediye aranıyor. Belediye görevlileri köpekleri alıyor. Daha sonra gönüllü arkadaşlar sabah oraya gittiklerinde diğer hayvanların da durumunun iyi olmadığını ve kuşların da öldüğünü görünce zehirlenme olduğunu anlıyorlar. Öğle saatlerinde Sincan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri olay yerine geliyor. 6 köpek, 14 kuş canilerce katledildi. Tavuk eti vererek zehirlemişler. Bir kuru lokma ekmek, bir yudum su, hayvanlar bunlara muhtaçken gıdayla kandırıp zehirlemek Allah'tan reva mıdır, bu ne caniliktir" dedi. (HABER MERKEZİ)

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