TBMM'de deprem çağrısı: Çılgın değil bilimsel projeler yaşam bulsun

CHP Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) depreme karşı alınacak önlemleri konuştu. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, deprem ülkesi olan Türkiye'de yaşanan acılardan ders alınmasını, başka trajediler yaşanmadan deprem gerçeğine karşı seferberlik ilan edilmesini istedi.

Meclis Genel Kurulunda söz alan Barut, “Elazığ ve Malatya'da yüreğimiz dağlandı, ciğerimiz yandı. Yaşamını yitiren yurttaşlarımıza başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Deprem gerçeğini unutmadan önlem için harekete geçilmesini istiyoruz” dedi.

“UNUTURSAK BAŞKA ACILAR YAŞANIR”

Depremin değil ihmalin öldürdüğüne dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Korkuyla yaşanan bu deprem hareketleri, insanlarımızın canını almakta, yaşamını alt üst etmektedir. Büyük acılar yaşanmadan depreme karşı harekete geçilmeli ve önlem alınmalıdır. Depremlerin değil ihmalin öldürdüğü unutulmamalıdır. Bu gerçeği unutursak başka acılar kaçınılmaz olarak maalesef yaşanacaktır” diye konuştu.

“SEFERBERLİK YILI İLAN EDELİM”

Sürekli olarak kendisini hatırlatan depreme karşı aklın, bilimin ve teknolojinin yol göstericiliğinde önlemler alınmasını öneren Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Depreme karşı vakit varken önlem alınmalı, etkin ve acil çözüm planı hazırlanıp uygulanmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Gelin aktif fay hatlarında ve hassas deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirmek üzere gelecek 5 yılı seferberlik yılı olarak ilan edelim' çağrısı yapıyoruz. İktidarın çılgın projeleri değil, ilmin ve bilimin ışığında akıllı projeleri uygulamasını talep ediyoruz. Başka acılar yaşanmadan, yaşadıklarımızdan ders çıkartarak adım atalım, geleceğe güvenle bakalım istiyoruz.” (HABER MERKEZİ)