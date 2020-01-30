6 yıldır tehdit ve tacize maruz bırakılan kadın: Mahkeme ölmemi bekliyor

Tuncay Kaltar adlı erkek tarafından tehdit edilen ve tacizine maruz bırakılan Melike Canlı, 10 kez karakola, 10 kez de savcılığa başvurdu. Açılan ilk dava "takipsizlik", ikincisi ise 8 ay hapisle sonuçlandı. Canlı, 20'den fazla şikayette bulunmasına rağmen mahkemenin yalnızca 1 aylık koruma kararı verdiğini ve bu süreçte tacizin de devam ettiğini söyledi. "Sanırım mahkeme öldürülmemi bekliyor" diyen Canlı, kadınlara dayanışma çağrısında bulundu.

Mezopotamya Ajansının haberine göre, İzmir’de yaşadığı sırada maruz bırakıldığı psikolojik şiddet ve tacize dayanamayıp Diyarbakır’a yerleşen 28 yaşındaki Melike Canlı, şiddetin her türlüsüne maruz bırakıldığını belirterek, kadın kurumlarından yardım istedi. Melike Canlı, kendisini taciz eden ve sürekli tehditlerine maruz kaldığı 3 çocuk babası evli Tuncay Kaltar’ı (42) 10 defa karakola, 10 defa da savcılığa şikayet etmesine rağmen, kişinin cezalandırılmaması nedeniyle hayatının kabusa döndüğünü söyledi. Kaltar’ın evli olduğunu öğrendikten sonra 2014 yılında başladığı ilişkiyi bir süre sonra bitirdiğini ifade eden Canlı, o günden bu yana tehdit ve tacizlerin kesilmediğini kaydetti.

BAŞKANLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Gaziemir Seydiköy Spor Kulübü bünyesinde kurulan Bayanlar Futbol Takımının geçtiğimiz yıl başkanlığını yapan Kaltar, tacizle gündeme gelmesinin ardından 2 yıl süreyle görevden alındı.

Kaltar'ın tacizleri nedeniyle ailesinden şiddet gördüğünü ve şu an nişanlısının ve nişanlısının ailesinin ölümle tehdit edildiğini belirten Melike Canlı, 4 Şubat’ta görülecek mahkemede Kaltar’ın cezalandırılmaması halinde daha da cesaretleneceğini söyledi.

GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

Canlı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ondan ayrıldım. İşyerinde çalışırken tüm evraklarım çekmecemdeydi. Diplomam, pasaportum. Hepsine el koymuştu. Gaziemir ilçesi polis karakoluna gidip polisler eşliğinde evraklarımı aldım. Orada ilk şikayetimi yaptım. 2014 yılında ilk mahkememiz görüldü. 5 aylık görüşmemizi dikkate alan mahkeme, beni sürekli taciz etmesini, tehdit etmesini dikkate almadı. Mahkemeden bir sonuç çıkmadı. Takipsizlik verildi. 2015 yılında İzmir’den ayrılıp, Bergama’ya gittim. Bergama’ya geldi. Bergama’da onu şikayet ettim. Gelip ailemi tehdit ediyor, ona dönmemi istiyordu. Artık olacak gibi değildi. İzmir’de de şikayet ettim. Aileme bir zarar gelir diye birlikte Diyarbakır’a göç ettik" dedi.

MAHKEME 8 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Canlı’nın suç duyurusu üzerine Kaltar hakkında İzmir’de açılan ikinci bir davada mahkeme heyeti, Kaltar’a 8 ay hapis cezası verdi. Ancak Canlı'nın anlattığına göre taciz ve tehditler devam etti.

Diyarbakır'a yerleştikten sonra Kaltar’ın bu kez telefon ve sosyal medya üzerinden tacizlerini sürdürdüğünü ifade eden Canlı, Diyarbakır Adliyesine gidip Kalter hakkında suç duyurusunda bulundu.

20'DEN FAZLA ŞİKAYET

"Her şikayetimde süreç yavaş işliyordu. Duruşma tarihi 2 ay sonra olarak belirleniyordu. Bu süre içinde beni rahatsız etmeye devam ediyordu. Her şikayetimden sonra ya ‘Kovuşturmaya yer yok’ ya da 5 yıl içinde aynı suçu işlemesi durumunda ceza verileceği yazıyordu. Ancak aynı suçu defalarca işledi. 20’den fazla şikayetim oldu" diye belirten Canlı, son olarak mahkemenin koruma kararı verdiğini söyledi.

Mahkemenin 1 aylık koruma kararı verdiğini belirten Canlı, Kaltar’ın cinsel içerikli mesajlarının devam ettiğini ve bu mesajlara benzer mesajları da ailesine ve nişanlısına da attığını ifade etti.

ŞİDDET HAYATINI ALT ÜST ETTİ

Yaşadıklarının hayatını nasıl etkilediğini anlatan Canlı, tek isteğinin Kaltar’ın tacizlerinden bir an önce kurtulmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Okulumu bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteler arası geçiş yapacaktım. Sınav günü sınavlara gidemedim. İzmir’de doğup büyüdüm. Yaşadığım kenti terk ettim. Üniversite mezunu olmama rağmen, şu an bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Bunlar benden hem maddi hem manevi çok şey götürdü. Bir de toplumda da çok farklı tepkiler gördüm. ‘Namusumuzu kirlettin’ gözüyle baktılar. Ailem tarafından da hırpalandım, çevrem tarafından da dışlandım."

KADINLARA ÇAĞRI YAPTI: UMUDUM VAR

Bir buçuk ay önce Diyarbakır Adliyesine gidip tekrar şikayette bulunan Canlı, mahkemenin bir aylık koruma kararı verdiğini, bu süre zarfında açılan davada 2 kez duruşmanın ertelendiğini, son duruşmanın 4 Şubat olarak belirlendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Elimde sayısız ses kaydı, tehdit mesajları olmasına rağmen bir sonuç çıkmıyor. Beni de dolaylı olarak ölümle tehdit ediyor. Tehditleri, ‘sen evlenirsen başına gelecekleri kendin belirlemiş olursun. Sonucuna katlanırsın’ şeklinde. Açık açık seni öldürürüm demiyor. Sanırım mahkeme öldürülmemi bekliyor. Nişanlımdan tutun anneme, babama, abime hakaretler ve tehditler devam ediyor. Düne kadar bir umudum yoktu. Şimdi kadınlar beni sahiplenir diye bir umudum oluştu"

"SENİ KİMSE KURTARAMAZ" DEMİŞ

Canlı, Kaltar’ın kendisine ve nişanlısına gönderdiği tehdit mesajlarını tek tek göstererek, ölüm tehdidi içeren ses kayıtlarını paylaştı. Canlı’nın nişanlısına gönderilen bir ses kaydında şunlar söyleniyor: "Seni bu saatten sonra kimse kurtaramaz. Sakın ha karşıma çıkma zaten ben gerekeni de yapacağım. İster devlet gelsin, ister uluslararası devletler, senin işin bitmiştir. Sana yeminim olsun ki senin işin bitmiştir. Seni kimse benim elimden kurtaramaz"

Canlı'nın yaşadıkları, Eskişehir’de boşandığı erkek tarafından sokak katledilen Ayşe Tuba Arslan’ın ölümünü akıllara getirdi. Arslan’ın gördüğü şiddete karşı 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmış, 10 suç duyurusundan 5’i "delil yetersizliği gerekçesiyle" takipsizlikle sonuçlanmıştı. Arslan’ın son başvuru dilekçesinde "Ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz?" dediği ortaya çıkmıştı. (HABER MERKEZİ)

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